Для успешности, власти достаточно обеспечить верховенство права. А именно:
- Неприкосновенность собственности
- Равенство перед законом
- Неотвратимость наказания
Механизмы свободного рынка способны обеспечить все остальное. Благосостояние государства в общем, и граждан в частности.
-Что это означает в контексте валютного рынка? - спросите Вы.
- Курс национальной валюты (как и цена газа) настолько меньше беспокоит граждан, насколько опережающими темпами растут их доходы по отношению к расходам.
Ключ к экономическому чуду в верховенстве права!
Всего один критерий!
Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль)
Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)