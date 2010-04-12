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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1256125712581259

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для успешности, власти достаточно обеспечить верховенство права. А именно:
- Неприкосновенность собственности
- Равенство перед законом
- Неотвратимость наказания
Механизмы свободного рынка способны обеспечить все остальное. Благосостояние государства в общем, и граждан в частности.
-Что это означает в контексте валютного рынка? - спросите Вы.
- Курс национальной валюты (как и цена газа) настолько меньше беспокоит граждан, насколько опережающими темпами растут их доходы по отношению к расходам.

Ключ к экономическому чуду в верховенстве права!
Всего один критерий!
Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль)
Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 02 чер, 2019 12:33, всього редагувалось 2 разів.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧЕрнiвцI 26.45-26.55
витя
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Идет откат назад к 26,2
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

..... ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВСІХ ФОРУМЧАН!!!
proftpd66 написав:
+ Монобанда - есть депо на 12 месяца под 18%, если выбрать капитализация, то 19.6%. А с вычеткой налогов - 15.7%, пополнение до 50к или до макс. суммой первоначального открытия.

на 1-2% меньше чем ОВГЗ, если брать еще комиссия всякие.

Сейчас у них 17% на 12 месяцев.
==========

... а можна розписати "в стовпчик", як Ви рахуєте/додаєте оту капіталізацію?(додавання %)
- можна показати на цифрах, як на протязі усіх 12 місяців, Ви рахуєте/вираховуєте отой "сложний процент"?
Дякую!

п. с.
...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану! (Юра-61 - у Вас найбільше шансів ;) )

... наприклад, можете взяти початкову суму в 100тис. грн під 14% річних (ЧИСТИХ) з капіталізацією...... і розписати кожен місяць, як Ви складаєте/додаєте оті цифри/%%...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  витя написав:ЧЕрнiвцI 26.45-26.55

СУПЕР!

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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