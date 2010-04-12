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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1257125812591260>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для успешности, власти достаточно обеспечить верховенство права. А именно:
- Неприкосновенность собственности
- Равенство перед законом
- Неотвратимость наказания
Механизмы свободного рынка способны обеспечить все остальное. Благосостояние государства в общем, и граждан в частности.
-Что это означает в контексте валютного рынка? - спросите Вы.
- Курс национальной валюты (как и цена газа) настолько меньше беспокоит граждан, насколько опережающими темпами растут их доходы по отношению к расходам.

Ключ к экономическому чуду в верховенстве права!
Всего один критерий!
Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль)
Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 02 чер, 2019 12:33, всього редагувалось 2 разів.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧЕрнiвцI 26.45-26.55
витя
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Идет откат назад к 26,2
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

..... ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВСІХ ФОРУМЧАН!!!
proftpd66 написав:
+ Монобанда - есть депо на 12 месяца под 18%, если выбрать капитализация, то 19.6%. А с вычеткой налогов - 15.7%, пополнение до 50к или до макс. суммой первоначального открытия.

на 1-2% меньше чем ОВГЗ, если брать еще комиссия всякие.

Сейчас у них 17% на 12 месяцев.
==========

... а можна розписати "в стовпчик", як Ви рахуєте/додаєте оту капіталізацію?(додавання %)
- можна показати на цифрах, як на протязі усіх 12 місяців, Ви рахуєте/вираховуєте отой "сложний процент"?
Дякую!

п. с.
...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану! (Юра-61 - у Вас найбільше шансів ;) )

... наприклад, можете взяти початкову суму в 100тис. грн під 14% річних (ЧИСТИХ) з капіталізацією...... і розписати кожен місяць, як Ви складаєте/додаєте оті цифри/%%...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 12:52

  витя написав:ЧЕрнiвцI 26.45-26.55

СУПЕР!

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:51

  Долярчик написав:..... ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВСІХ ФОРУМЧАН!!!
proftpd66 написав:
+ Монобанда - есть депо на 12 месяца под 18%, если выбрать капитализация, то 19.6%. А с вычеткой налогов - 15.7%, пополнение до 50к или до макс. суммой первоначального открытия.

на 1-2% меньше чем ОВГЗ, если брать еще комиссия всякие.

Сейчас у них 17% на 12 месяцев.
==========

... а можна розписати "в стовпчик", як Ви рахуєте/додаєте оту капіталізацію?(додавання %)
- можна показати на цифрах, як на протязі усіх 12 місяців, Ви рахуєте/вираховуєте отой "сложний процент"?
Дякую!

п. с.
...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану! (Юра-61 - у Вас найбільше шансів ;) )

... наприклад, можете взяти початкову суму в 100тис. грн під 14% річних (ЧИСТИХ) з капіталізацією...... і розписати кожен місяць, як Ви складаєте/додаєте оті цифри/%%...

якщо не помиляюсь то в третьому чи 5-му класі проходять множення та ділення , навіть у стовпчик , а зараз то при наявності калькулятора ... більшість вже забули як в стовпчик множити і ділити , але ж додавати та множити на калькуляторі не могли розівчитися... :shock:
приклад 1
сума депо 100 грн під 12% річних чистими з кап ( 12% ділимо на 12 міс = 1% в місяць на залишок суми,
1 міс 100+1% = 100*1,01
2 міс 100*1,01*1,01
3 міс 100*1,01*1,01*1,01....
загалом в кінці ми отримаємо
всього разом з відсотками
100*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01= Х размо з відсотками

приклад 2
якщо у нас 18% річних тоді 18/12= 1,5% в міс на залишок при щомісячній капіталізації
100 грн *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 = Х сума на виході з відсотками
щоб перерахувати в звичайні відсотки без капіталізації маєте суму на вході і суму на виході - тут вже справитесь. Це по простому :)
Якщо ж ходили у 8-й клас :mrgreen: то згадаємо про степені , але то вже треба освіту у 8 класів ! і інженерний калькулятор 100 множимо на 1,015 в 12 степені або 100 * 1,1956181714615352515612900979004 = ...

по першому прикладу 1,01 в 12 степеніЗображення
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:15

Долярчик
Возьмите готовые фор-лы для пересчета номинальных ставок в эффективные:
(1+i)ⁿ = (1+j/x)ⁿˣ
i = (1+j/x)ˣ - 1
В данном случае, из примера монобанка, j = 18%, х=12(ежемесячное начисление %), n=1, так как общий годовой период.
В итоге и получите 19,6% при капитализации ежемесячно начисленных %
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:25

Долярчик
Рекомендую книжку, может в инете есть,
"Методы финансовых и коммерческих расчетов", Четыркин
Там очень понятно, простым языком, с примерами, о ставках %, капитализации, эквивалентности ставок и т.д.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:36

  orest написав:
  proftpd66 написав:
  orest написав:видихаємо.


Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?

1 в тому дописі я поставив смайлик!!!!
2 в наступному чорним по білому написав, що я жартую і зараз не можливо сказати яким буде курс літом наступного року!!!!
Просто, якщо новий президент з командою зробить хоч половину з обіцяного, то курс мав би зміцнитися. Крім того, у Валерійовича і бізнес-партнерів багато бізнесу тут і орієнтованого на внутрішній попит, тому їм цікаво підняти купівельну спроможність... Крім того, Коломойському-Авакову треба якнайшвидше ослабити конкурентів (також недавно детально писав про це). Для цього і повідміняють всякі ротердами з рештою схем і допомог включаючи і курячим магнатам. Але ще, всі їх конкуренти в боротьбі за владу - експортери і зміцнення грн також вдарить по них (і заставить більше валюти заводити для покриття внутрішніх витрат :wink: ). Тому з курсом не все так просто і не тільки ОВДП все визначають...

Щодо обмеження відвантаження нафтопродуктів з кремляді, спецдозволів і тд. А тут ніхто не чув про проблему брудної нафти там? Про те що нафтопровід Дружба стоїть заповнений непридатною сумішшю з якою ніхто не знає що робити, термінали танкерної логістики і в рашці і на протилежних берегах заповнені тою ж жижею (зрештою звідки ДС з виваженою і різносторонньою інформацією немає, а місцеві "авторитети" на чолі з Сомілітарком пишуть зовсім про інше) :mrgreen: . Кремль втрачає млрд щодня, репутацію і тд. Їм просто нема що відвантажувати от і придумали ширму (по часу якраз співпадає, гляньте час кіпішу Білорусії і введення обмежень і дозволів).
Найцікавіше, що це суттєве зменшення пропозиції плюс безлади у Венесуелі, а ціна валиться як в 2014-2015 роках. Скоро деревяний це відчує і це ще один чинник, який може вплинути на грн найближчим часом, якщо нова влада втратила контроль за відтоком валюти за східний кордон (також писав про це)...



orest
Спасибо!


  Долярчик написав:..... ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВСІХ ФОРУМЧАН!!!
proftpd66 написав:
+ Монобанда - есть депо на 12 месяца под 18%, если выбрать капитализация, то 19.6%. А с вычеткой налогов - 15.7%, пополнение до 50к или до макс. суммой первоначального открытия.

на 1-2% меньше чем ОВГЗ, если брать еще комиссия всякие.

Сейчас у них 17% на 12 месяцев.
==========

... а можна розписати "в стовпчик", як Ви рахуєте/додаєте оту капіталізацію?(додавання %)
- можна показати на цифрах, як на протязі усіх 12 місяців, Ви рахуєте/вираховуєте отой "сложний процент"?
Дякую!

п. с.
...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану! (Юра-61 - у Вас найбільше шансів ;) )

... наприклад, можете взяти початкову суму в 100тис. грн під 14% річних (ЧИСТИХ) з капіталізацією...... і розписати кожен місяць, як Ви складаєте/додаєте оті цифри/%%...



Это просто бонус от банка, если есть капитализация.

Если брать ОВДП облигацию, то там надо купить на вторичном рынке и заплатить за обслуживание + военный сбор 1.8. Там будет не 19.5%, а приблизительно около 16.3-17.8% в зависимости от суммы.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 чер, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:37

  lubarec написав:Идет откат назад к 26,2

Это фейк. Сейчас межбанка нет. Разводка. Завтра откроется МБ и рухнут ОВГЗшные надежды и полетим на 27.5.
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