Для успешности, власти достаточно обеспечить верховенство права. А именно: - Неприкосновенность собственности - Равенство перед законом - Неотвратимость наказания Механизмы свободного рынка способны обеспечить все остальное. Благосостояние государства в общем, и граждан в частности. -Что это означает в контексте валютного рынка? - спросите Вы. - Курс национальной валюты (как и цена газа) настолько меньше беспокоит граждан, насколько опережающими темпами растут их доходы по отношению к расходам.
Ключ к экономическому чуду в верховенстве права! Всего один критерий! Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль) Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)
Востаннє редагувалось vovan_prm в Нед 02 чер, 2019 12:33, всього редагувалось 2 разів.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
..... ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВСІХ ФОРУМЧАН!!! proftpd66 написав: + Монобанда - есть депо на 12 месяца под 18%, если выбрать капитализация, то 19.6%. А с вычеткой налогов - 15.7%, пополнение до 50к или до макс. суммой первоначального открытия.
на 1-2% меньше чем ОВГЗ, если брать еще комиссия всякие.
Сейчас у них 17% на 12 месяцев. ==========
... а можна розписати "в стовпчик", як Ви рахуєте/додаєте оту капіталізацію?(додавання %) - можна показати на цифрах, як на протязі усіх 12 місяців, Ви рахуєте/вираховуєте отой "сложний процент"? Дякую!
п. с. ...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану! (Юра-61 - у Вас найбільше шансів )
... наприклад, можете взяти початкову суму в 100тис. грн під 14% річних (ЧИСТИХ) з капіталізацією...... і розписати кожен місяць, як Ви складаєте/додаєте оті цифри/%%...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:..... ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВСІХ ФОРУМЧАН!!! proftpd66 написав: + Монобанда - есть депо на 12 месяца под 18%, если выбрать капитализация, то 19.6%. А с вычеткой налогов - 15.7%, пополнение до 50к или до макс. суммой первоначального открытия.
на 1-2% меньше чем ОВГЗ, если брать еще комиссия всякие.
Сейчас у них 17% на 12 месяцев. ==========
... а можна розписати "в стовпчик", як Ви рахуєте/додаєте оту капіталізацію?(додавання %) - можна показати на цифрах, як на протязі усіх 12 місяців, Ви рахуєте/вираховуєте отой "сложний процент"? Дякую!
п. с. ...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану! (Юра-61 - у Вас найбільше шансів )
... наприклад, можете взяти початкову суму в 100тис. грн під 14% річних (ЧИСТИХ) з капіталізацією...... і розписати кожен місяць, як Ви складаєте/додаєте оті цифри/%%...
якщо не помиляюсь то в третьому чи 5-му класі проходять множення та ділення , навіть у стовпчик , а зараз то при наявності калькулятора ... більшість вже забули як в стовпчик множити і ділити , але ж додавати та множити на калькуляторі не могли розівчитися... приклад 1 сума депо 100 грн під 12% річних чистими з кап ( 12% ділимо на 12 міс = 1% в місяць на залишок суми, 1 міс 100+1% = 100*1,01 2 міс 100*1,01*1,01 3 міс 100*1,01*1,01*1,01.... загалом в кінці ми отримаємо всього разом з відсотками 100*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01*1,01= Х размо з відсотками
приклад 2 якщо у нас 18% річних тоді 18/12= 1,5% в міс на залишок при щомісячній капіталізації 100 грн *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 *1,015 = Х сума на виході з відсотками щоб перерахувати в звичайні відсотки без капіталізації маєте суму на вході і суму на виході - тут вже справитесь. Це по простому Якщо ж ходили у 8-й клас то згадаємо про степені , але то вже треба освіту у 8 класів ! і інженерний калькулятор 100 множимо на 1,015 в 12 степені або 100 * 1,1956181714615352515612900979004 = ...
по першому прикладу 1,01 в 12 степені
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Долярчик Возьмите готовые фор-лы для пересчета номинальных ставок в эффективные: (1+i)ⁿ = (1+j/x)ⁿˣ i = (1+j/x)ˣ - 1 В данном случае, из примера монобанка, j = 18%, х=12(ежемесячное начисление %), n=1, так как общий годовой период. В итоге и получите 19,6% при капитализации ежемесячно начисленных %
Долярчик Рекомендую книжку, может в инете есть, "Методы финансовых и коммерческих расчетов", Четыркин Там очень понятно, простым языком, с примерами, о ставках %, капитализации, эквивалентности ставок и т.д.
Вы сказали что будет курс 25 летом в след году. То можно сразу всё ва-банк (All-in) под 19.5%?
1 в тому дописі я поставив смайлик!!!! 2 в наступному чорним по білому написав, що я жартую і зараз не можливо сказати яким буде курс літом наступного року!!!! Просто, якщо новий президент з командою зробить хоч половину з обіцяного, то курс мав би зміцнитися. Крім того, у Валерійовича і бізнес-партнерів багато бізнесу тут і орієнтованого на внутрішній попит, тому їм цікаво підняти купівельну спроможність... Крім того, Коломойському-Авакову треба якнайшвидше ослабити конкурентів (також недавно детально писав про це). Для цього і повідміняють всякі ротердами з рештою схем і допомог включаючи і курячим магнатам. Але ще, всі їх конкуренти в боротьбі за владу - експортери і зміцнення грн також вдарить по них (і заставить більше валюти заводити для покриття внутрішніх витрат ). Тому з курсом не все так просто і не тільки ОВДП все визначають...
Щодо обмеження відвантаження нафтопродуктів з кремляді, спецдозволів і тд. А тут ніхто не чув про проблему брудної нафти там? Про те що нафтопровід Дружба стоїть заповнений непридатною сумішшю з якою ніхто не знає що робити, термінали танкерної логістики і в рашці і на протилежних берегах заповнені тою ж жижею (зрештою звідки ДС з виваженою і різносторонньою інформацією немає, а місцеві "авторитети" на чолі з Сомілітарком пишуть зовсім про інше) . Кремль втрачає млрд щодня, репутацію і тд. Їм просто нема що відвантажувати от і придумали ширму (по часу якраз співпадає, гляньте час кіпішу Білорусії і введення обмежень і дозволів). Найцікавіше, що це суттєве зменшення пропозиції плюс безлади у Венесуелі, а ціна валиться як в 2014-2015 роках. Скоро деревяний це відчує і це ще один чинник, який може вплинути на грн найближчим часом, якщо нова влада втратила контроль за відтоком валюти за східний кордон (також писав про це)...
orest Спасибо!
Долярчик написав:..... ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВСІХ ФОРУМЧАН!!! proftpd66 написав: + Монобанда - есть депо на 12 месяца под 18%, если выбрать капитализация, то 19.6%. А с вычеткой налогов - 15.7%, пополнение до 50к или до макс. суммой первоначального открытия.
на 1-2% меньше чем ОВГЗ, если брать еще комиссия всякие.
Сейчас у них 17% на 12 месяцев. ==========
... а можна розписати "в стовпчик", як Ви рахуєте/додаєте оту капіталізацію?(додавання %) - можна показати на цифрах, як на протязі усіх 12 місяців, Ви рахуєте/вираховуєте отой "сложний процент"? Дякую!
п. с. ...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану! (Юра-61 - у Вас найбільше шансів )
... наприклад, можете взяти початкову суму в 100тис. грн під 14% річних (ЧИСТИХ) з капіталізацією...... і розписати кожен місяць, як Ви складаєте/додаєте оті цифри/%%...
Это просто бонус от банка, если есть капитализация.
Если брать ОВДП облигацию, то там надо купить на вторичном рынке и заплатить за обслуживание + военный сбор 1.8. Там будет не 19.5%, а приблизительно около 16.3-17.8% в зависимости от суммы.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 чер, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)