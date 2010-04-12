yama
... я то вам плюсанув, хоч це все було розраховано на відгук Юри-61
(та й тих розрахунків є валом в інеті і можна було, взагалі, до школи не ходити )
.... але, нічо, думай-те, що вдало попідмахували
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 чер, 2019 14:48
yama
... я то вам плюсанув, хоч це все було розраховано на відгук Юри-61
(та й тих розрахунків є валом в інеті і можна було, взагалі, до школи не ходити )
.... але, нічо, думай-те, що вдало попідмахували
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поставлю плюс, недорого 20 грн шт, від 10-и плюсів - знижка, оплата на картку приватбанку, пишіть в о\п. Пишу "медальні" повідомлення на замовлення на любу тематику - бронзова 100 грн, срібна 300 грн, золота 500 грн
P.S. "Медальні" повідомлення мусять включати елементи зради від "клікі" Порошенко - без них тут медаль ніяк
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Нед 02 чер, 2019 15:50
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