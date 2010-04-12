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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1257125812591260

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 14:48

yama
... я то вам плюсанув, хоч це все було розраховано на відгук Юри-61 :wink: :D
(та й тих розрахунків є валом в інеті і можна було, взагалі, до школи не ходити :mrgreen: )
.... але, нічо, думай-те, що вдало попідмахували :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:п. с.
...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану!

Поставлю плюс, недорого 20 грн шт, від 10-и плюсів - знижка, оплата на картку приватбанку, пишіть в о\п. Пишу "медальні" повідомлення на замовлення на любу тематику - бронзова 100 грн, срібна 300 грн, золота 500 грн :mrgreen:
P.S. "Медальні" повідомлення мусять включати елементи зради від "клікі" Порошенко - без них тут медаль ніяк :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:50

  vovan_prm написав:Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль)
Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)

Катар и Греция? Греция и Росия? Саудовская Аравия и България? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 15:58

  jabba написав:
  vovan_prm написав:Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль)
Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)

Катар и Греция? Греция и Росия? Саудовская Аравия и България? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В какой из перечисленных стран реализовано верховенство права?
Если Вы о Греции, то все у них в порядке.
Стёб слабенький такой получился.
П.С. Слыхал о кривой Лоуренса?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 16:40

vovan_prm У Греции все в порядке - ВВП на душу чуть меньше чем в тоталитарной России и намного меньше чем в абсолютных монархиях. Напомнить как саудиты убивают и расчленяют журналистов прямо в посольствах? В Българии при более 10 летнем стаже в ЕС с правом тоже уже все в порядке а с ВВП хуже чем в России.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 17:30

proftpd66 военный сбор 1,5 %
ribakaras
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 17:32

jabba Я понимаю, что писать - не читать.
Поэтому повторю исходный вопрос:
-В какой из перечисленных стран реализовано верховенство права?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 17:51

  vovan_prm написав:jabba Я понимаю, что писать - не читать.
Поэтому повторю исходный вопрос:
-В какой из перечисленных стран реализовано верховенство права?

ни в какой.
при условии, если у вас нед денег на суд и адвоката. :lol:
dima_beleb
 
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