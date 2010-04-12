Долярчик написав:п. с. ...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану!
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...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
vovan_prm написав:Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль) Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)
Катар и Греция? Греция и Росия? Саудовская Аравия и България?
В какой из перечисленных стран реализовано верховенство права? Если Вы о Греции, то все у них в порядке. Стёб слабенький такой получился. П.С. Слыхал о кривой Лоуренса?
С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние "все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ?