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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1258125912601261

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 508
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
220
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 508
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:18

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:п. с.
...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану!

Поставлю плюс, недорого 20 грн шт, від 10-и плюсів - знижка, оплата на картку приватбанку, пишіть в о\п. Пишу "медальні" повідомлення на замовлення на любу тематику - бронзова 100 грн, срібна 300 грн, золота 500 грн :
P.S. "Медальні" повідомлення мусять включати елементи зради від "клікі" Порошенко - без них тут медаль ніяк :mr

...вішаю ярлики кожному! :mrgreen: (безкоштовно)
- обзиваю кожного друго!(безкоштовно)
- хамлю!(безкоштовно)
- розкажу про будь-яку здохлу корову, яка дає по бідону молока за раз!(безкоштовно)
- порошенко - понад усе!(тут платно) :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:20

  vovan_prm написав:
  jabba написав:
  vovan_prm написав:Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль)
Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)

Катар и Греция? Греция и Росия? Саудовская Аравия и България? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В какой из перечисленных стран реализовано верховенство права?
Если Вы о Греции, то все у них в порядке.
Стёб слабенький такой получился.
П.С. Слыхал о кривой Лоуренса?


С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние
"все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:53

  vovan_prm написав:jabba Я бы мог в третий раз повторить вопрос, но скорее всего Вы на него не ответите.
По-сему предлагаю на этом и закончить.

Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились.
jabba
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