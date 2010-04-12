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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1258125912601261 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509 1. меньше 27 27% 135 2. 27 - 28.50 43% 221 3. 28.50 - 30 20% 102 4. 30-35 5% 25 5. больше 35 5% 26 Всього голосів : 509 Додано: Нед 02 чер, 2019 19:18 Василь-Рівне написав: Долярчик написав: п. с.

...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану! п. с....хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану!

Поставлю плюс, недорого 20 грн шт, від 10-и плюсів - знижка, оплата на картку приватбанку, пишіть в о\п. Пишу "медальні" повідомлення на замовлення на любу тематику - бронзова 100 грн, срібна 300 грн, золота 500 грн :

P.S. "Медальні" повідомлення мусять включати елементи зради від "клікі" Порошенко - без них тут медаль ніяк :mr Поставлю плюс, недорого 20 грн шт, від 10-и плюсів - знижка, оплата на картку приватбанку, пишіть в о\п. Пишу "медальні" повідомлення на замовлення на любу тематику - бронзова 100 грн, срібна 300 грн, золота 500 грн :P.S. "Медальні" повідомлення мусять включати елементи зради від "клікі" Порошенко - без них тут медаль ніяк :mr

...вішаю ярлики кожному! (безкоштовно)

- обзиваю кожного друго!(безкоштовно)

- хамлю!(безкоштовно)

- розкажу про будь-яку здохлу корову, яка дає по бідону молока за раз!(безкоштовно)

- порошенко - понад усе!(тут платно) ...вішаю ярлики кожному!(безкоштовно)- обзиваю кожного друго!(безкоштовно)- хамлю!(безкоштовно)- розкажу про будь-яку здохлу корову, яка дає по бідону молока за раз!(безкоштовно)- порошенко - понад усе!(тут платно) ...я ще три роки тому написав це:

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Повідомлень: 6439 З нами з: 19.10.15 Подякував: 441 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 19:20 vovan_prm написав: jabba написав: vovan_prm написав: Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль)

Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия) Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль)Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)

Катар и Греция? Греция и Росия? Саудовская Аравия и България? Катар и Греция? Греция и Росия? Саудовская Аравия и България?

В какой из перечисленных стран реализовано верховенство права?

Если Вы о Греции, то все у них в порядке.

Стёб слабенький такой получился.

П.С. Слыхал о кривой Лоуренса? В какой из перечисленных стран реализовано верховенство права?Если Вы о Греции, то все у них в порядке.Стёб слабенький такой получился.П.С. Слыхал о кривой Лоуренса?



С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние

"все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ? С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние"все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ? tumos Повідомлень: 880 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 19:53 vovan_prm написав: jabba Я бы мог в третий раз повторить вопрос, но скорее всего Вы на него не ответите.

По-сему предлагаю на этом и закончить. Я бы мог в третий раз повторить вопрос, но скорее всего Вы на него не ответите.По-сему предлагаю на этом и закончить.

Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились. Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились. jabba

Повідомлень: 5331 З нами з: 18.12.08 Подякував: 346 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 20:29 jabba написав: vovan_prm написав: jabba Я бы мог в третий раз повторить вопрос, но скорее всего Вы на него не ответите.

По-сему предлагаю на этом и закончить. Я бы мог в третий раз повторить вопрос, но скорее всего Вы на него не ответите.По-сему предлагаю на этом и закончить.

Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились. Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились.



Тут надо заметить, что в богатых монархических странах Эмираты, Катар, Бахрейн, Бруней верховенство права по-моему наблюдается в абсолюте, монархического права, но всё-равно население абсолютно четко знает свои обязанности, свои права, привилегии, права монарха, его обязанности, всё четко и по полочкам. Монархи не занимаются рейдерским захватом чужого бизнеса, а те кто попробует этим заниматься будут жестоко наказаны.

Преступность там в принципе минимальна. Все боятся нарушить закон. Все наслышаны про щедрые подарки на свадьбу, бесплатное обучение в зарубежных ВУЗах, беспроцентные кредиты для граждан этих стран и тд и тп.

А то что нарушается право проводить гей-парады или поплевать на портрет монарха, почему мир должен быть такой как хотим именно мы. Мир разный. Тут надо заметить, что в богатых монархических странах Эмираты, Катар, Бахрейн, Бруней верховенство права по-моему наблюдается в абсолюте, монархического права, но всё-равно население абсолютно четко знает свои обязанности, свои права, привилегии, права монарха, его обязанности, всё четко и по полочкам. Монархи не занимаются рейдерским захватом чужого бизнеса, а те кто попробует этим заниматься будут жестоко наказаны.Преступность там в принципе минимальна. Все боятся нарушить закон. Все наслышаны про щедрые подарки на свадьбу, бесплатное обучение в зарубежных ВУЗах, беспроцентные кредиты для граждан этих стран и тд и тп.А то что нарушается право проводить гей-парады или поплевать на портрет монарха, почему мир должен быть такой как хотим именно мы. Мир разный. freeze 4 Повідомлень: 11683 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3573 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 19 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 20:54 Давайте Каркулятор бахним?!!!



Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн



==================

Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)

(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)



137465грн прибыль:



138562/26.6 = 5209 USD

138562/27 = 5131 USD

138562/27.6 = 5020 USD

138562/28 = 4948 USD



==================

Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)

(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)



140525/26.6 = 5282 USD

140525/27 = 5204 USD

140525/27.6 = 5091 USD

140525/28 = 5018 USD

140525/28.6 = 4913 USD

==================

Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)

(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)



151782/26.6 = 5706 USD

151782/27 = 56216 USD

151782/27.6 = 5499 USD

151782/28 = 5420 USD

151782/28.6= 5307 USD

151782/29 = 5233 USD

151782/30 = 5059 USD

151782/31 = 4896 USD

==================

Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)



158.310грн из 133.000грн



158310/26.6= 5951 USD

158310/27 = 5863 USD

158310/28 = 5653 USD

158310/29 = 5458 USD

158310/30 = 5277 USD

158310/31= 5106 USD

158310/32 = 4947 USD Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 чер, 2019 21:13, всього редагувалось 8 разів. https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) proftpd66

Повідомлень: 670 З нами з: 22.12.16 Подякував: 72 раз. Подякували: 40 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 20:57 freeze написав: Тут надо заметить, что в богатых монархических странах Эмираты, Катар, Бахрейн, Бруней верховенство права по-моему наблюдается в абсолюте, монархического права, но всё-равно население абсолютно четко знает свои обязанности, свои права, привилегии, права монарха, его обязанности, всё четко и по полочкам. Монархи не занимаются рейдерским захватом чужого бизнеса, а те кто попробует этим заниматься будут жестоко наказаны.

Преступность там в принципе минимальна. Все боятся нарушить закон. Все наслышаны про щедрые подарки на свадьбу, бесплатное обучение в зарубежных ВУЗах, беспроцентные кредиты для граждан этих стран и тд и тп.

А то что нарушается право проводить гей-парады или поплевать на портрет монарха, почему мир должен быть такой как хотим именно мы. Мир разный. Тут надо заметить, что в богатых монархических странах Эмираты, Катар, Бахрейн, Бруней верховенство права по-моему наблюдается в абсолюте, монархического права, но всё-равно население абсолютно четко знает свои обязанности, свои права, привилегии, права монарха, его обязанности, всё четко и по полочкам. Монархи не занимаются рейдерским захватом чужого бизнеса, а те кто попробует этим заниматься будут жестоко наказаны.Преступность там в принципе минимальна. Все боятся нарушить закон. Все наслышаны про щедрые подарки на свадьбу, бесплатное обучение в зарубежных ВУЗах, беспроцентные кредиты для граждан этих стран и тд и тп.А то что нарушается право проводить гей-парады или поплевать на портрет монарха, почему мир должен быть такой как хотим именно мы. Мир разный.



бред сивой кобылы...про верховенство права

вы в Катаре были когда-нибудь? бред сивой кобылы...про верховенство прававы в Катаре были когда-нибудь? Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5513 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2284 раз. Подякували: 1562 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:00 prodigy написав: бред сивой кобылы...про верховенство права

вы в Катаре были когда-нибудь? бред сивой кобылы...про верховенство прававы в Катаре были когда-нибудь?



А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?



На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене. А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене. freeze 4 Повідомлень: 11683 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3573 раз. Подякували: 5198 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:06 tumos написав: С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние

"все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ? С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние"все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ?

Говоря, что в Греции все в порядке, имел в виду, что состояние их экономики прямо-пропорционально верховенству права.

jabba написав: Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились. Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились.

Речь шла о цивилизованных странах. Безотносительно ЕС.

freeze написав: Мир разный. Мир разный.

Согласен.

Но я говорил о цивилизованной его части.



Безусловно признаю право каждого из коллег на собственное мнение.

Как говорят: мнения - это мнения, а факты - это факты.



Завершая офф-топ выходного дня.

В понедельник не ожидаю выше 27,00, т.к. бегемот продавал в выходные по 26,882 Говоря, что в Греции все в порядке, имел в виду, что состояние их экономики прямо-пропорционально верховенству права.Речь шла остранах. Безотносительно ЕС.Согласен.Но я говорил о цивилизованной его части.Безусловно признаю право каждого из коллег на собственное мнение.Как говорят: мнения - это мнения, а факты - это факты.Завершая офф-топ выходного дня.В понедельник не ожидаю выше 27,00, т.к. бегемот продавал в выходные по 26,882 Моё среднесрочное кредо:

buy USD/UAH at market price vovan_prm 1 Повідомлень: 2271 З нами з: 09.09.14 Подякував: 749 раз. Подякували: 787 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:12 freeze написав: prodigy написав: бред сивой кобылы...про верховенство права

вы в Катаре были когда-нибудь? бред сивой кобылы...про верховенство прававы в Катаре были когда-нибудь?



А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?



На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене. А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене.



там во всех этих арабских странах огромное неуважение арабов к людям немусульманам...подробности могу в личку (если интересует) там во всех этих арабских странах огромное неуважение арабов к людям немусульманам...подробности могу в личку (если интересует) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5513 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2284 раз. Подякували: 1562 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 21:20 prodigy написав: freeze написав: prodigy написав: бред сивой кобылы...про верховенство права

вы в Катаре были когда-нибудь? бред сивой кобылы...про верховенство прававы в Катаре были когда-нибудь?



А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?



На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене. А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене.



там во всех этих арабских странах огромное неуважение арабов к людям немусульманам...подробности могу в личку (если интересует) там во всех этих арабских странах огромное неуважение арабов к людям немусульманам...подробности могу в личку (если интересует)



Я 3 года жил и работал в Заливе в Эмиратах, Саудии и Омане. И вот скажу, нифига подобного. Неуважение к индусам, верущим в бога корову, и моющим туалет - может быть, но неуважения к специалистам - белым, такого ни разу не было. Особенно, если ты хоть пару слов по арабски можешь сказать и уважительно себя ведешь.



Если вам не повезло, не значит, что все люди - волки. Я 3 года жил и работал в Заливе в Эмиратах, Саудии и Омане. И вот скажу, нифига подобного. Неуважение к индусам, верущим в бога корову, и моющим туалет - может быть, но неуважения к специалистам - белым, такого ни разу не было. Особенно, если ты хоть пару слов по арабски можешь сказать и уважительно себя ведешь.Если вам не повезло, не значит, что все люди - волки. change_pm Повідомлень: 374 З нами з: 03.02.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1258125912601261 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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