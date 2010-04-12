Долярчик написав:п. с. ...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану!
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vovan_prm написав:Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль) Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)
Катар и Греция? Греция и Росия? Саудовская Аравия и България?
В какой из перечисленных стран реализовано верховенство права? Если Вы о Греции, то все у них в порядке. Стёб слабенький такой получился. П.С. Слыхал о кривой Лоуренса?
С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние "все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ?
vovan_prm написав:jabba Я бы мог в третий раз повторить вопрос, но скорее всего Вы на него не ответите. По-сему предлагаю на этом и закончить.
Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились.
Тут надо заметить, что в богатых монархических странах Эмираты, Катар, Бахрейн, Бруней верховенство права по-моему наблюдается в абсолюте, монархического права, но всё-равно население абсолютно четко знает свои обязанности, свои права, привилегии, права монарха, его обязанности, всё четко и по полочкам. Монархи не занимаются рейдерским захватом чужого бизнеса, а те кто попробует этим заниматься будут жестоко наказаны. Преступность там в принципе минимальна. Все боятся нарушить закон. Все наслышаны про щедрые подарки на свадьбу, бесплатное обучение в зарубежных ВУЗах, беспроцентные кредиты для граждан этих стран и тд и тп. А то что нарушается право проводить гей-парады или поплевать на портрет монарха, почему мир должен быть такой как хотим именно мы. Мир разный.
================== Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
140525/26.6 = 5282 USD 140525/27 = 5204 USD 140525/27.6 = 5091 USD 140525/28 = 5018 USD 140525/28.6 = 4913 USD ================== Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
151782/26.6 = 5706 USD 151782/27 = 56216 USD 151782/27.6 = 5499 USD 151782/28 = 5420 USD 151782/28.6= 5307 USD 151782/29 = 5233 USD 151782/30 = 5059 USD 151782/31 = 4896 USD ================== Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)
freeze написав:Тут надо заметить, что в богатых монархических странах Эмираты, Катар, Бахрейн, Бруней верховенство права по-моему наблюдается в абсолюте, монархического права, но всё-равно население абсолютно четко знает свои обязанности, свои права, привилегии, права монарха, его обязанности, всё четко и по полочкам. Монархи не занимаются рейдерским захватом чужого бизнеса, а те кто попробует этим заниматься будут жестоко наказаны. Преступность там в принципе минимальна. Все боятся нарушить закон. Все наслышаны про щедрые подарки на свадьбу, бесплатное обучение в зарубежных ВУЗах, беспроцентные кредиты для граждан этих стран и тд и тп. А то что нарушается право проводить гей-парады или поплевать на портрет монарха, почему мир должен быть такой как хотим именно мы. Мир разный.
бред сивой кобылы...про верховенство права вы в Катаре были когда-нибудь?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
tumos написав:С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние "все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ?
Говоря, что в Греции все в порядке, имел в виду, что состояние их экономики прямо-пропорционально верховенству права.
jabba написав:Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились.
Речь шла о цивилизованных странах. Безотносительно ЕС.
freeze написав: Мир разный.
Согласен. Но я говорил о цивилизованной его части.
Безусловно признаю право каждого из коллег на собственное мнение. Как говорят: мнения - это мнения, а факты - это факты.
Завершая офф-топ выходного дня. В понедельник не ожидаю выше 27,00, т.к. бегемот продавал в выходные по 26,882
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
prodigy написав:бред сивой кобылы...про верховенство права вы в Катаре были когда-нибудь?
А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?
На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене.
там во всех этих арабских странах огромное неуважение арабов к людям немусульманам...подробности могу в личку (если интересует)
Я 3 года жил и работал в Заливе в Эмиратах, Саудии и Омане. И вот скажу, нифига подобного. Неуважение к индусам, верущим в бога корову, и моющим туалет - может быть, но неуважения к специалистам - белым, такого ни разу не было. Особенно, если ты хоть пару слов по арабски можешь сказать и уважительно себя ведешь.
Если вам не повезло, не значит, что все люди - волки.