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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1258125912601261

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:18

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:п. с.
...хто перший напише/розпише на прикладі в цифрах правильно - плюсану!

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...вішаю ярлики кожному! :mrgreen: (безкоштовно)
- обзиваю кожного друго!(безкоштовно)
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- розкажу про будь-яку здохлу корову, яка дає по бідону молока за раз!(безкоштовно)
- порошенко - понад усе!(тут платно) :lol:
...я ще три роки тому написав це:
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:20

  vovan_prm написав:
  jabba написав:
  vovan_prm написав:Есть верховенство права - страна (граждане) богата. (Швейцария, Израиль)
Нет его и, никакое богатство ресурсами вам не поможет...(Венесуэла, Россия)

Катар и Греция? Греция и Росия? Саудовская Аравия и България? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В какой из перечисленных стран реализовано верховенство права?
Если Вы о Греции, то все у них в порядке.
Стёб слабенький такой получился.
П.С. Слыхал о кривой Лоуренса?


С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние
"все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 19:53

  vovan_prm написав:jabba Я бы мог в третий раз повторить вопрос, но скорее всего Вы на него не ответите.
По-сему предлагаю на этом и закончить.

Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:29

  jabba написав:
  vovan_prm написав:jabba Я бы мог в третий раз повторить вопрос, но скорее всего Вы на него не ответите.
По-сему предлагаю на этом и закончить.

Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились.


Тут надо заметить, что в богатых монархических странах Эмираты, Катар, Бахрейн, Бруней верховенство права по-моему наблюдается в абсолюте, монархического права, но всё-равно население абсолютно четко знает свои обязанности, свои права, привилегии, права монарха, его обязанности, всё четко и по полочкам. Монархи не занимаются рейдерским захватом чужого бизнеса, а те кто попробует этим заниматься будут жестоко наказаны.
Преступность там в принципе минимальна. Все боятся нарушить закон. Все наслышаны про щедрые подарки на свадьбу, бесплатное обучение в зарубежных ВУЗах, беспроцентные кредиты для граждан этих стран и тд и тп.
А то что нарушается право проводить гей-парады или поплевать на портрет монарха, почему мир должен быть такой как хотим именно мы. Мир разный.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:54

Давайте Каркулятор бахним?!!!

Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн

==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

137465грн прибыль:

138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD

==================
Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

140525/26.6 = 5282 USD
140525/27 = 5204 USD
140525/27.6 = 5091 USD
140525/28 = 5018 USD
140525/28.6 = 4913 USD
==================
Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

151782/26.6 = 5706 USD
151782/27 = 56216 USD
151782/27.6 = 5499 USD
151782/28 = 5420 USD
151782/28.6= 5307 USD
151782/29 = 5233 USD
151782/30 = 5059 USD
151782/31 = 4896 USD
==================
Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)

158.310грн из 133.000грн

158310/26.6= 5951 USD
158310/27 = 5863 USD
158310/28 = 5653 USD
158310/29 = 5458 USD
158310/30 = 5277 USD
158310/31= 5106 USD
158310/32 = 4947 USD
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 чер, 2019 21:13, всього редагувалось 8 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 20:57

  freeze написав:Тут надо заметить, что в богатых монархических странах Эмираты, Катар, Бахрейн, Бруней верховенство права по-моему наблюдается в абсолюте, монархического права, но всё-равно население абсолютно четко знает свои обязанности, свои права, привилегии, права монарха, его обязанности, всё четко и по полочкам. Монархи не занимаются рейдерским захватом чужого бизнеса, а те кто попробует этим заниматься будут жестоко наказаны.
Преступность там в принципе минимальна. Все боятся нарушить закон. Все наслышаны про щедрые подарки на свадьбу, бесплатное обучение в зарубежных ВУЗах, беспроцентные кредиты для граждан этих стран и тд и тп.
А то что нарушается право проводить гей-парады или поплевать на портрет монарха, почему мир должен быть такой как хотим именно мы. Мир разный.


бред сивой кобылы...про верховенство права
вы в Катаре были когда-нибудь?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:00

  prodigy написав:бред сивой кобылы...про верховенство права
вы в Катаре были когда-нибудь?


А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?

На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:06

  tumos написав:С какими принципами верховенства права в Греции все в порядке ? С принципом юридической определенности, с принципом "качества" закона ? Как определяете состояние
"все в порядке" ? Отсутствием жалоб граждан Греции в ЕСПЧ хотя бы по нарушению двух перечисленных принципов ?

Говоря, что в Греции все в порядке, имел в виду, что состояние их экономики прямо-пропорционально верховенству права.
  jabba написав:Ну когда вам указали страны с тоталитарными и даже тираническими режимами которые при этом живут не хуже а то и в разы лучше иных стран стран-членов ЕС так аргументы у вас сразу закончились.

Речь шла о цивилизованных странах. Безотносительно ЕС.
  freeze написав: Мир разный.

Согласен.
Но я говорил о цивилизованной его части.

Безусловно признаю право каждого из коллег на собственное мнение.
Как говорят: мнения - это мнения, а факты - это факты. :mrgreen:

Завершая офф-топ выходного дня.
В понедельник не ожидаю выше 27,00, т.к. бегемот продавал в выходные по 26,882
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:12

  freeze написав:
  prodigy написав:бред сивой кобылы...про верховенство права
вы в Катаре были когда-нибудь?


А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?

На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене.


там во всех этих арабских странах огромное неуважение арабов к людям немусульманам...подробности могу в личку (если интересует)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 21:20

  prodigy написав:
  freeze написав:
  prodigy написав:бред сивой кобылы...про верховенство права
вы в Катаре были когда-нибудь?


А что нарушается из верховенства монархического права в Катаре ?

На Аравийском полуострове был только в Эмиратах и Йемене.


там во всех этих арабских странах огромное неуважение арабов к людям немусульманам...подробности могу в личку (если интересует)


Я 3 года жил и работал в Заливе в Эмиратах, Саудии и Омане. И вот скажу, нифига подобного. Неуважение к индусам, верущим в бога корову, и моющим туалет - может быть, но неуважения к специалистам - белым, такого ни разу не было. Особенно, если ты хоть пару слов по арабски можешь сказать и уважительно себя ведешь.

Если вам не повезло, не значит, что все люди - волки.
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