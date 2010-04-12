================== Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
140525/26.6 = 5282 USD 140525/27 = 5204 USD 140525/27.6 = 5091 USD 140525/28 = 5018 USD 140525/28.6 = 4913 USD ================== Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
151782/26.6 = 5706 USD 151782/27 = 56216 USD 151782/27.6 = 5499 USD 151782/28 = 5420 USD 151782/28.6= 5307 USD 151782/29 = 5233 USD 151782/30 = 5059 USD 151782/31 = 4896 USD ================== Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)
Хороша робота. Будуть критикувати і лупити по дрібницях (особливо - наш друг Долярчик ), але загалом для наглядності - ДУЖЕ навіть !!! Тільки у Вас калькулятор односторонній - умова задачі - зростання курсу після оформлення Депо. Зробіть хоча б на 3-6 місяців зворотній "післяноворічний" калькулятор, коли курс максимальний ... відповідно, прорахуйте зворотні коефіцієнти, якщо зайти в Депо гривневе по курсу 29-30, а через три-шість місяців (березневе і травнево-червневе умовне дно) відкупитись за результатами Депо по курсу 26.5-27.0 для прикладу. От тоді сюди доплюсовуйте отриману на Депо різницю 16.5% . А то ж він у Вас літньо-зимово-депозитно-алогічний виходить. Хоча деяким апологетам вічної гривні може бути корисно, щоб зараз на піврічні не класти до січня ІМХО
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 02 чер, 2019 23:17, всього редагувалось 3 разів.
На закритті тижня/місяця сподівання виправдалися, мінівідкат, … наразі маємо свічну формацію “пінцет” і відскок, зупинка в районі сотого мувінга (26,95), бича картина згідно індикатора MACD, … перед остаточним взлітом очікую ще консолідацію, але виходжу з того, що тренд уже розвернувся
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Нед 02 чер, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.
================== Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
140525/26.6 = 5282 USD 140525/27 = 5204 USD 140525/27.6 = 5091 USD 140525/28 = 5018 USD 140525/28.6 = 4913 USD ================== Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький) (Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)
151782/26.6 = 5706 USD 151782/27 = 56216 USD 151782/27.6 = 5499 USD 151782/28 = 5420 USD 151782/28.6= 5307 USD 151782/29 = 5233 USD 151782/30 = 5059 USD 151782/31 = 4896 USD ================== Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)
все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000 А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
proftpd66 написав:stas_rst почему не плюсуете? может медалька упадет.
так тут никакого откровения нету, любой с образованием в 3-5 классов может посчитать, вот только веремни ушло на это у вас . А так ... ничего сверх естественного . Да плюсанул ,но за потраченное время, а за медальками это к Василь-Рывне ,он по 100-300 грн готов раздавать что для валютного воротили $10 ?
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.
Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ? Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?
P.S. помню мой прадед , как только красные пришли к власти, работал кровельщиком , сделал школу и с ним расплатились как раз ОВГЗ , потом он по рассказам этими ОВГЗ %опу вытер . P.P.S. ну и моего деда, точнее наследников, уже при перестройке поимели " граждане храните деньги в сбергкассе", так вот те тысячи рублей заработанные тяжким трудом превратились в несколько килограмм колбасы , и потом еще Юлька кинула пару килограм колбасы , дед к сожалению уже не дожил до перестройки, но наследники шутку товарища Юмора оценили. Теперь только сейф для долгого срока.
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:36, всього редагувалось 3 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.
Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ? Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?
во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации. во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 чер, 2019 23:37, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.
Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ? Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?
во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации. во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте
надо изучать глубже... плаваю ... то есть можно покупать как гривневые облигации внутреннего займа , так и валютные внешнего ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html