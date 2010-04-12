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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1260126112621263>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:05

  proftpd66 написав:Давайте Каркулятор бахним?!!!

Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн

==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

137465грн прибыль:

138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD

==================
Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

140525/26.6 = 5282 USD
140525/27 = 5204 USD
140525/27.6 = 5091 USD
140525/28 = 5018 USD
140525/28.6 = 4913 USD
==================
Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

151782/26.6 = 5706 USD
151782/27 = 56216 USD
151782/27.6 = 5499 USD
151782/28 = 5420 USD
151782/28.6= 5307 USD
151782/29 = 5233 USD
151782/30 = 5059 USD
151782/31 = 4896 USD
==================
Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)

158.310грн из 133.000грн

158310/26.6= 5951 USD
158310/27 = 5863 USD
158310/28 = 5653 USD
158310/29 = 5458 USD
158310/30 = 5277 USD
158310/31= 5106 USD
158310/32 = 4947 USD


Хороша робота. Будуть критикувати і лупити по дрібницях (особливо - наш друг Долярчик :) ), але загалом для наглядності - ДУЖЕ навіть !!!
Тільки у Вас калькулятор односторонній - умова задачі - зростання курсу після оформлення Депо.
Зробіть хоча б на 3-6 місяців зворотній "післяноворічний" калькулятор, коли курс максимальний ... відповідно, прорахуйте зворотні коефіцієнти, якщо зайти в Депо гривневе по курсу 29-30, а через три-шість місяців (березневе і травнево-червневе умовне дно) відкупитись за результатами Депо по курсу 26.5-27.0 для прикладу. От тоді сюди доплюсовуйте отриману на Депо різницю 16.5% . А то ж він у Вас літньо-зимово-депозитно-алогічний виходить. Хоча деяким апологетам вічної гривні може бути корисно, щоб зараз на піврічні не класти до січня :) ІМХО
Востаннє редагувалось stas_rst в Нед 02 чер, 2019 23:17, всього редагувалось 3 разів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:07

stas_rst почему не плюсуете? может медалька упадет.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:12

proftpd66 плюсанув давно з Тапаталка ... може, він не синхронізується
П.С. Один з трьох - мій, перевірив :) навіть мінус 1 поруч стоїть :) може, передумаю :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:15

На закритті тижня/місяця сподівання виправдалися, мінівідкат,
… наразі маємо свічну формацію “пінцет” і відскок, зупинка в районі сотого мувінга (26,95), бича картина згідно індикатора MACD, … перед остаточним взлітом очікую ще консолідацію, але виходжу з того, що тренд уже розвернувсяЗображення
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Нед 02 чер, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Life is bull trap
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:17

  proftpd66 написав:Давайте Каркулятор бахним?!!!

Берем простые условные 5000$ x на условные 26.6 = 133к грн

==================
Депозит на 3 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

137465грн прибыль:

138562/26.6 = 5209 USD
138562/27 = 5131 USD
138562/27.6 = 5020 USD
138562/28 = 4948 USD

==================
Депозит на 5 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

140525/26.6 = 5282 USD
140525/27 = 5204 USD
140525/27.6 = 5091 USD
140525/28 = 5018 USD
140525/28.6 = 4913 USD
==================
Депозит на 12 месяца 16.5% с вычеткой налогов (процент маленький)
(Пополнение не учитываем! Если пополнять можно еще на много, то еще больше прибыль)

151782/26.6 = 5706 USD
151782/27 = 56216 USD
151782/27.6 = 5499 USD
151782/28 = 5420 USD
151782/28.6= 5307 USD
151782/29 = 5233 USD
151782/30 = 5059 USD
151782/31 = 4896 USD
==================
Облигация на 12 месяца 17.5% округлил (реально +-) Капитализация ежемесячная (как я понял таких капитализаций нету в облигаций, округлим +-)

158.310грн из 133.000грн

158310/26.6= 5951 USD
158310/27 = 5863 USD
158310/28 = 5653 USD
158310/29 = 5458 USD
158310/30 = 5277 USD
158310/31= 5106 USD
158310/32 = 4947 USD

все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000
А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть :lol:
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:23

  proftpd66 написав:stas_rst почему не плюсуете? может медалька упадет.

так тут никакого откровения нету, любой с образованием в 3-5 классов может посчитать, вот только веремни ушло на это у вас . А так ... ничего сверх естественного . Да плюсанул ,но за потраченное время, а за медальками это к Василь-Рывне ,он по 100-300 грн готов раздавать :) что для валютного воротили $10 ?
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:24

yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:28

  proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?

P.S. помню мой прадед , как только красные пришли к власти, работал кровельщиком , сделал школу и с ним расплатились как раз ОВГЗ , потом он по рассказам этими ОВГЗ %опу вытер .
P.P.S. ну и моего деда, точнее наследников, уже при перестройке поимели " граждане храните деньги в сбергкассе", так вот те тысячи рублей заработанные тяжким трудом превратились в несколько килограмм колбасы , и потом еще Юлька кинула пару килограм колбасы , дед к сожалению уже не дожил до перестройки, но наследники шутку товарища Юмора оценили.
Теперь только сейф для долгого срока.
Востаннє редагувалось yama в Нед 02 чер, 2019 23:36, всього редагувалось 3 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:30

  yama написав:
  proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?


во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации.
во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте :mrgreen: :mrgreen:



Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 чер, 2019 23:37, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:32

  proftpd66 написав:
  yama написав:
  proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?


во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации.
во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте :mrgreen: :mrgreen:

надо изучать глубже... плаваю ... :oops: то есть можно покупать как гривневые облигации внутреннего займа , так и валютные внешнего ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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