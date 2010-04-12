proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.
Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ? Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?
во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации. во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте
yama написав: надо изучать глубже... плаваю ... то есть можно покупать как гривневые облигации внутреннего займа , так и валютные внешнего ?
Охрименко сказал что гривны могут просто напечатать, и суммы не большие и нет доходности 300% годовых как было в 96году в рашке
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
yama написав:все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000 А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть
ОВГЗ у брокера можно брать от 200т. грн
также не все знают, что работа с ОВГЗ подразумевает обязательную декларацию доходов.
yama написав:все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000 А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть
ОВГЗ у брокера можно брать от 200т. грн
также не все знают, что работа с ОВГЗ подразумевает обязательную декларацию доходов.
в укргазбанк от 2 лимона
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
change_pm на волков эти женоподобные особи мужского пола явно не тянут...как по мне арабы-это худшие люди планеты (спросите евреев)))африканцы гораздо лучше(как люди)...вы 3 года, а я 33 года "работал" с арабами (первый раз в 1984)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:change_pm на волков эти женоподобные особи мужского пола явно не тянут...как по мне арабы-это худшие люди планеты (спросите евреев)))африканцы гораздо лучше(как люди)...вы 3 года, а я 33 года "работал" с арабами (первый раз в 1984)
Єй, моряк, ти слишком долго плавал (с) Просто жарт