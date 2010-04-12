Додано: Пон 03 чер, 2019 04:56

change_pm на волков эти женоподобные особи мужского пола явно не тянут...как по мне арабы-это худшие люди планеты (спросите евреев)))африканцы гораздо лучше(как люди)...вы 3 года, а я 33 года "работал" с арабами (первый раз в 1984)

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.