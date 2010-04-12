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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1260126112621263

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 23:36

  proftpd66 написав:
  yama написав:
  proftpd66 написав:yama от 43к$ если Вы хотите купить у Минфина. На вторичном рынке у брокера нормально. Некоторые банки берут мало, если 100к грн. или от 250грн.

Укргазбанк лояльный, самому интересно какая его комиссия от 100-200к грн? Скорее всего около 1%
то есть вы хотите сказать что можно стартовать через брокера в Укргазбанк с 100 000 грн ?
Но в случае " упаси госпади " (с) дефолта вы попрощаетесь со своими деньгами в Облигациях . Или думаете гривневые депо будут отдавать так же не охотно ?


во-первых, дефолт по внешним облигациям. Это именно еврооблигации.
во-вторых, купить можно после дефолта. Каркулятор не виноват в дефолте :mrgreen: :mrgreen:


  yama написав: надо изучать глубже... плаваю ... :oops: то есть можно покупать как гривневые облигации внутреннего займа , так и валютные внешнего ?


Охрименко сказал что гривны могут просто напечатать, и суммы не большие и нет доходности 300% годовых как было в 96году в рашке


https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:23

  yama написав:все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000
А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть :lol:


ОВГЗ у брокера можно брать от 200т. грн

также не все знают, что работа с ОВГЗ подразумевает обязательную декларацию доходов.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 00:25

  sergey_sryvkin написав:
  yama написав:все хорошо? только в последнем примере надо считать c $ 40 000 * курс долара на момент входа , ибо в гривневых ОВГЗ ,насколько я понял, тоже пляшем от $ 40 000
А $40 000 далеко не у всех в этой теме есть :lol:


ОВГЗ у брокера можно брать от 200т. грн

также не все знают, что работа с ОВГЗ подразумевает обязательную декларацию доходов.


в укргазбанк от 2 лимона
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 04:56

change_pm на волков эти женоподобные особи мужского пола явно не тянут...как по мне арабы-это худшие люди планеты (спросите евреев)))африканцы гораздо лучше(как люди)...вы 3 года, а я 33 года "работал" с арабами (первый раз в 1984)
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 05:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:change_pm на волков эти женоподобные особи мужского пола явно не тянут...как по мне арабы-это худшие люди планеты (спросите евреев)))африканцы гораздо лучше(как люди)...вы 3 года, а я 33 года "работал" с арабами (первый раз в 1984)
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