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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1257125812591260

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:31

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма.

2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце
31,85000 29,800 -6,44(-7,38) EUR 2
28,25000 26,650 -5,66(-7,70) CHF 1
19,38500 18,455 -4,80(-3,53) AUD 4
35,00000 33,550 -4,14(-1,14) GBP 6
27,90000 26,750 -4,12(-5,05) USD 3
1125,415 1116,0 -0,84(-2,48) XAU 5
0,392500 0,4050 3,180(3,18) RUB 7

Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 03.06.2019 зранку, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки :(.

По відношенню до попереднього року втратили всі окрім рубля.

По відношенню до попереднього місяця тільки рубль залишився на своєму місці відсотково зовсім без зміни. Гривня подешевшала до євро (яке перейшло з 2 місця на 1); до франка (не дивлячись на те, що він знизився з 2 на 1 місце); доляра (з 3 місця дійшов до 5); золота (з 5 на 6). Гривня додала до австралійця (який перейшов з 4 на 3); фунта (хоча він і підскочив з 6 на 4 місце).

Маємо десь таке:

На майдані біля хати РЕВАЛЬВАЦІЯ йде. Carry Trade рулює :shock:

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 03 чер, 2019 10:16, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:
  EvgCapp написав:somilitark
сомневаюсь, что аграрии побегут с гривной скупать бакс,
им еще нуна расчитатся с банкирами за кредиты, по агрораспискам и т.д.
У кого-то намечен выкуп техники из лизинга, у других - заплатить за аренду паев
У агрохолдингов своя жизнь..

То что вы думаете это одно,20-ти летняя история говорит обратное.
Подтверждаю сначала обязательства и текучка потом зелень но это уже осенью
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 10:44

  TylerTruman_ написав:На закритті тижня/місяця сподівання виправдалися, мінівідкат,
… наразі маємо свічну формацію “пінцет” і відскок, зупинка в районі сотого мувінга (26,95), бича картина згідно індикатора MACD, … перед остаточним взлітом очікую ще консолідацію, але виходжу з того, що тренд уже розвернувсяЗображення

Тобто ще очікуєте трохи вниз, перед походом вверх?
twin
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