Додано: Пон 03 чер, 2019 11:05

Прокололи 27 на МБ,кто говорил что 26.55 на наличке это хорошо?

Оно то хорошо,но явно не на часи,может быть ближе к 20-м числам,придётся потерпеть и немного понервничать,пока репатрианты девидентов накормятся ягелем.

Налик не реагирует,или вера,или гривнедепо ещё не закончилось???

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.