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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:31
Під грушею з Нового року
Вітаюсь совсіма.
2019____Зараз___відсоток_Попереднє_місце
31,85000 29,800 -6,44(-7,38) EUR 2
28,25000 26,650 -5,66(-7,70) CHF 1
19,38500 18,455 -4,80(-3,53) AUD 4
35,00000 33,550 -4,14(-1,14) GBP 6
27,90000 26,750 -4,12(-5,05) USD 3
1125,415 1116,0 -0,84(-2,48) XAU 5
0,392500 0,4050 3,180(3,18) RUB 7
Перша колонка курс на початок 2019, друга - курс на 03.06.2019 зранку, третя - відсоткова зміна. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки .
По відношенню до попереднього року втратили всі окрім рубля.
По відношенню до попереднього місяця тільки рубль залишився на своєму місці відсотково зовсім без зміни. Гривня подешевшала до євро (яке перейшло з 2 місця на 1); до франка (не дивлячись на те, що він знизився з 2 на 1 місце); доляра (з 3 місця дійшов до 5); золота (з 5 на 6). Гривня додала до австралійця (який перейшов з 4 на 3); фунта (хоча він і підскочив з 6 на 4 місце).
Маємо десь таке:
На майдані біля хати РЕВАЛЬВАЦІЯ йде. Carry Trade рулює
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 03 чер, 2019 10:16, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Подтверждаю сначала обязательства и текучка потом зелень но это уже осенью
Додано: Пон 03 чер, 2019 10:44
Тобто ще очікуєте трохи вниз, перед походом вверх?
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прокололи 27 на МБ,кто говорил что 26.55 на наличке это хорошо?
Оно то хорошо,но явно не на часи,может быть ближе к 20-м числам,придётся потерпеть и немного понервничать,пока репатрианты девидентов накормятся ягелем.
Налик не реагирует,или вера,или гривнедепо ещё не закончилось???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:20
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.06.2019
грн за 100 доларів США 2691.65
Доллар прибавил 6 копеек.
Сегодня "открылись" выше пятничного "закрытия", достаточно долго постояли в нерешительности, постепенно сокращая с двух сторон по очереди спред, о после 11 решили подрасти, попутно вернув спред к утренней величине. При этом стоит заметить, что справочный курс соответствует диапазону котировок, которые держались до 11. Растем, похоже, совсем без оборотов.
Анализа ликвидности до сих пор нет.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
30.05.2019
Усього, млн дол. США 351.0
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:31
26.60-26.72/26.80-26.85
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что то я в технический анализ как точный инструмент прогнозирования курса валют не верю. Потому что тогда все его выучили и стали бы миллионерами. А на пынке такого быть не может. Выигрывают единицы. поригрывает большинство.
если вероятность 50 на 50, так это и без технического анализа можно предположить.
А и так понятно, что после сильного роста (импульса) будет откат вниз. Так жто и 3 класснику понятно уже стало на практике. Глянуть график курсов за 3 года последних и проэсктраполировать на 2019 год. Наложить три кальки за 206,2017,2018 года на 2019 год и с более мене вероятностью увидим где дно, где вершины будут в 2019г
Додано: Пон 03 чер, 2019 11:52
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Откат был 30-го, сегодня его поглотили - дальше еще день (как минимум) вверх. Если пройдем 27.3, то дальше дорога через 27.8 открыта аж до 28.4. Это по теханализу.
Востаннє редагувалось aladin в Пон 03 чер, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:03
так сделайте это и гляди медальку вам дадут я уж точно плюсану
кроме тех анализа еще есть Эллиот , по моему должны по Эллиоту пробыть 26 и дно будет около 25,7-25,8
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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