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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1258125912601261

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:09

Виктория с утра продавала по 57 , потом 62, потом 75 , дилі будє.....
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:кроме тех анализа еще есть Эллиот ,


а гдє тучкі Іщімоку?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:12

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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:18

А тем временем в Китае второй банк находится на грани банкротства.
Первая доминошка уже упала.

https://aurora.network/articles/6-jekon ... BGwD94-g1w
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:20

Зеленский потребовал от и.о. главы СБУ Баканова результатов уже через две недели

Со своей стороны, Иван Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить Ваши поручения как можно скорее", - отметил врио главы СБУ.

https://strana.ua/news/204408-zelenskij ... aboty.html
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