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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:09
Виктория с утра продавала по 57 , потом 62, потом 75 , дилі будє.....
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:18
А тем временем в Китае второй банк находится на грани банкротства.
Первая доминошка уже упала.
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:20
Зеленский потребовал от и.о. главы СБУ Баканова результатов уже через две недели
Со своей стороны, Иван Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить Ваши поручения как можно скорее", - отметил врио главы СБУ.
Живите своим умом!
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