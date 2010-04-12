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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:09
Виктория с утра продавала по 57 , потом 62, потом 75 , дилі будє.....
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:18
А тем временем в Китае второй банк находится на грани банкротства.
Первая доминошка уже упала.
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:20
Зеленский потребовал от и.о. главы СБУ Баканова результатов уже через две недели
Со своей стороны, Иван Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить Ваши поручения как можно скорее", - отметил врио главы СБУ.
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:28
Газ на европейском Хабе вообще валится. За неделю -20%
Вот график за последний год. Максимум был 24.09.2018 - 30 евро за Мвт, сегодня 10 евро....в 3 раза !!!
В переводе на наши величины и нашу валюту цена 5 тыс.грн за 1000 куб.м
Год назад цена была 22-23 евро
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:29
...и Степан Демура оказался прав ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:36
Если растем без оборотов, то для меня очевидно, что причина роста кроется в росте доллара в мире ко всем валютам, или другими словами в росте индекса доллара.
В нашем случае индекс доллара более года пытается пробить сильный уровень сопротивления 99, после чего дорога ему будет открыта до 107. По крайней мере такая картина видима для всех интересующихся биржевой торговлей. Ожидаемый рост доллара на ~8% способен разбудить серьезные капиталы для спекуляций. В Украине рост доллара в мире на 8% означает подорожание доллара с 27,00 грн до 29,18 грн.
Поэтому все внимание на мировой рынок. Там сейчас творится черт знает что, но первопричиной является торговая война между США и Китаем, которая выстрелила.
Прошу прощение за сумбурность. Но все мои сообщения сейчас раздражают модераторов. Не вижу смысла их тщательно редактировать и что-то разъяснять.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Появилась статистика:
Результати валютних інтервенцій НБУ
27–31.05.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 11.50
Продаж 43.00
Как это ни удивительно, но НБУ действительно выкупал валюту на растущем рынке.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:50
Неправильно говорить, что первопричиной является торговая война между США и Китаем. Имеет место торговая война США против всех, с кого можно поиметь максимум профита. Китай, Индия, Мексика, ЕС, РФ. Трампу пофиг с кем, важен результат.
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