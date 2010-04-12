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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1259126012611262>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:09

Виктория с утра продавала по 57 , потом 62, потом 75 , дилі будє.....
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:кроме тех анализа еще есть Эллиот ,


а гдє тучкі Іщімоку?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:12

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:18

А тем временем в Китае второй банк находится на грани банкротства.
Первая доминошка уже упала.

https://aurora.network/articles/6-jekon ... BGwD94-g1w
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:20

Зеленский потребовал от и.о. главы СБУ Баканова результатов уже через две недели

Со своей стороны, Иван Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить Ваши поручения как можно скорее", - отметил врио главы СБУ.

https://strana.ua/news/204408-zelenskij ... aboty.html
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:28

Газ на европейском Хабе вообще валится. За неделю -20%

Вот график за последний год. Максимум был 24.09.2018 - 30 евро за Мвт, сегодня 10 евро....в 3 раза !!!

В переводе на наши величины и нашу валюту цена 5 тыс.грн за 1000 куб.м

Год назад цена была 22-23 евро

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:29

  zzzzzz написав:А тем временем в Китае второй банк находится на грани банкротства.
Первая доминошка уже упала.

https://aurora.network/articles/6-jekon ... BGwD94-g1w

...и Степан Демура оказался прав ... :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:36

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.06.2019
грн за 100 доларів США 2691.65
Доллар прибавил 6 копеек.
Сегодня "открылись" выше пятничного "закрытия", достаточно долго постояли в нерешительности, постепенно сокращая с двух сторон по очереди спред, о после 11 решили подрасти, попутно вернув спред к утренней величине. При этом стоит заметить, что справочный курс соответствует диапазону котировок, которые держались до 11. Растем, похоже, совсем без оборотов.

Анализа ликвидности до сих пор нет.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
30.05.2019
Усього, млн дол. США 351.0


Если растем без оборотов, то для меня очевидно, что причина роста кроется в росте доллара в мире ко всем валютам, или другими словами в росте индекса доллара.

В нашем случае индекс доллара более года пытается пробить сильный уровень сопротивления 99, после чего дорога ему будет открыта до 107. По крайней мере такая картина видима для всех интересующихся биржевой торговлей. Ожидаемый рост доллара на ~8% способен разбудить серьезные капиталы для спекуляций. В Украине рост доллара в мире на 8% означает подорожание доллара с 27,00 грн до 29,18 грн.

Поэтому все внимание на мировой рынок. Там сейчас творится черт знает что, но первопричиной является торговая война между США и Китаем, которая выстрелила.

Прошу прощение за сумбурность. Но все мои сообщения сейчас раздражают модераторов. Не вижу смысла их тщательно редактировать и что-то разъяснять.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Ситуация с вчерашним присутствием НБУ на торгах не понятна. В графе "1.3 Інші монетарні операції" цифра соответствует покупке 11.5 млн., но возможностей для такой покупки в ходе вчерашних торгов видно не было - курс постоянно рос. Возможены варианты, что это отразилась какая-то сложно-отложенная операция или кому-то налили нестандартный рефинанс. Я бы предположил еще и банальную опечатку, но на забытый минус не похоже - суммы сходятся. Будем ждать недельную статистику.

Появилась статистика:
Результати валютних інтервенцій НБУ
27–31.05.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 11.50
Продаж 43.00

Как это ни удивительно, но НБУ действительно выкупал валюту на растущем рынке.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:50

  buratinyo написав:Поэтому все внимание на мировой рынок. Там сейчас творится черт знает что, но первопричиной является торговая война между США и Китаем, которая выстрелила.


Неправильно говорить, что первопричиной является торговая война между США и Китаем. Имеет место торговая война США против всех, с кого можно поиметь максимум профита. Китай, Индия, Мексика, ЕС, РФ. Трампу пофиг с кем, важен результат.
Mazay256
 
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