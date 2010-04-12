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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1259126012611262

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:53

Налик не шевелится догонять МБ по курсу 27,10 грн. Летом не заставишь, да и денег нет. У кого были - выбросили на путёвки.

Опт нала в Киеве 26,77 покупка и 26,80-26,85 продажа.
Antidaf
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а чего так полетели вверх с большой скоростью?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:21

  yama написав:
  zzzzzz написав:А тем временем в Китае второй банк находится на грани банкротства.
Первая доминошка уже упала.

https://aurora.network/articles/6-jekon ... BGwD94-g1w

...и Степан Демура оказался прав ... :oops:

конечно был прав. А также Хазин, Олейник и Левченко
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:25

  dima_beleb написав:
  yama написав:
  zzzzzz написав:А тем временем в Китае второй банк находится на грани банкротства.
Первая доминошка уже упала.

https://aurora.network/articles/6-jekon ... BGwD94-g1w

...и Степан Демура оказался прав ... :oops:

конечно был прав. А также Хазин, Олейник и Левченко

Не вернут голдманам с морганами бабки, вот тогда начнется.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:27

  zzzzzz написав:Зеленский потребовал от и.о. главы СБУ Баканова результатов уже через две недели

Со своей стороны, Иван Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить Ваши поручения как можно скорее", - отметил врио главы СБУ.

https://strana.ua/news/204408-zelenskij ... aboty.html

Смех да и только.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:28

  Mazay256 написав:
  buratinyo написав:Поэтому все внимание на мировой рынок. Там сейчас творится черт знает что, но первопричиной является торговая война между США и Китаем, которая выстрелила.


Неправильно говорить, что первопричиной является торговая война между США и Китаем. Имеет место торговая война США против всех, с кого можно поиметь максимум профита. Китай, Индия, Мексика, ЕС, РФ. Трампу пофиг с кем, важен результат.

И довольно самоубийственная при такой динамике американского гос. долга, торгового и бюджетного дефицита, пузыре на фондовом рынке и переоцененном ко многим валютам и товарам долларе.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:36

  hxbbgaf написав:
  Mazay256 написав:
  buratinyo написав:Поэтому все внимание на мировой рынок. Там сейчас творится черт знает что, но первопричиной является торговая война между США и Китаем, которая выстрелила.


Неправильно говорить, что первопричиной является торговая война между США и Китаем. Имеет место торговая война США против всех, с кого можно поиметь максимум профита. Китай, Индия, Мексика, ЕС, РФ. Трампу пофиг с кем, важен результат.

И довольно самоубийственная при такой динамике американского гос. долга, торгового и бюджетного дефицита, пузыре на фондовом рынке и переоцененном ко многим валютам и товарам долларе.
только смех
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:45

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:На закритті тижня/місяця сподівання виправдалися, мінівідкат,
… наразі маємо свічну формацію “пінцет” і відскок, зупинка в районі сотого мувінга (26,95), бича картина згідно індикатора MACD, … перед остаточним взлітом очікую ще консолідацію, але виходжу з того, що тренд уже розвернувсяЗображення

Тобто ще очікуєте трохи вниз, перед походом вверх?

так, розраховую, що ще будуть низа відностно хая минулого місяця, ... але це локальна ситуація, а все цікаве зараз по глобальному сценарію
Life is bull trap
TylerTruman_
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