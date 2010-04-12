zzzzzz написав:Зеленский потребовал от и.о. главы СБУ Баканова результатов уже через две недели
Со своей стороны, Иван Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены. "СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить Ваши поручения как можно скорее", - отметил врио главы СБУ.
buratinyo написав:Поэтому все внимание на мировой рынок. Там сейчас творится черт знает что, но первопричиной является торговая война между США и Китаем, которая выстрелила.
Неправильно говорить, что первопричиной является торговая война между США и Китаем. Имеет место торговая война США против всех, с кого можно поиметь максимум профита. Китай, Индия, Мексика, ЕС, РФ. Трампу пофиг с кем, важен результат.
И довольно самоубийственная при такой динамике американского гос. долга, торгового и бюджетного дефицита, пузыре на фондовом рынке и переоцененном ко многим валютам и товарам долларе.
buratinyo написав:Поэтому все внимание на мировой рынок. Там сейчас творится черт знает что, но первопричиной является торговая война между США и Китаем, которая выстрелила.
Неправильно говорить, что первопричиной является торговая война между США и Китаем. Имеет место торговая война США против всех, с кого можно поиметь максимум профита. Китай, Индия, Мексика, ЕС, РФ. Трампу пофиг с кем, важен результат.
И довольно самоубийственная при такой динамике американского гос. долга, торгового и бюджетного дефицита, пузыре на фондовом рынке и переоцененном ко многим валютам и товарам долларе.
TylerTruman_ написав:На закритті тижня/місяця сподівання виправдалися, мінівідкат, … наразі маємо свічну формацію “пінцет” і відскок, зупинка в районі сотого мувінга (26,95), бича картина згідно індикатора MACD, … перед остаточним взлітом очікую ще консолідацію, але виходжу з того, що тренд уже розвернувся
Тобто ще очікуєте трохи вниз, перед походом вверх?
так, розраховую, що ще будуть низа відностно хая минулого місяця, ... але це локальна ситуація, а все цікаве зараз по глобальному сценарію