proftpd66
Поделюсь впечатлениями. Отсутствие веры в рост (это показали выходные, когда присели до 26,55 на продаже), и в то же время - межбанк по 27,1. Начало месяца - это конвертация гривны для репатриации дивидентов. Я ожидаю роста, с целью 27,5
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:23
proftpd66
Поделюсь впечатлениями. Отсутствие веры в рост (это показали выходные, когда присели до 26,55 на продаже), и в то же время - межбанк по 27,1. Начало месяца - это конвертация гривны для репатриации дивидентов. Я ожидаю роста, с целью 27,5
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:30
1. Курсовые разницы - не единственный фактор, влияющий на результат спекуляции. Нужно смотреть еще на проценты, если выход по погашению, или на разницу в цене, если выход через вторичку.
2. Спекуляция - дело рисковое, никто положительный результат не гарантирует. Иногда приходится фиксировать убытки.
Куда дальше пойдет курс, я не знаю, но рассчитывать, что могучие спекулянты установят такой, какой им выгоден, не приходится. В этом казино крупье не они.
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:41
На Мб немного спустили с 27,10 на 27,08 на сейчас.
А наличный в Киеве: приём - 26,83, продажа - 26,88 - 26,90.
Если и завтра МБ будет расти, то нал пройдёт уровень в 27 на продажу.
Но, вполне возможна и коррекция. Лето всё-таки, пинчук по ночам ездит к ВАЗелину (но, это не при чем, конечно )
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:46
я не замечал что они подешевели в цене. Доходность была показа 18% иногда 17%. (ставка была уменьшенная). Т.е. ни подешевели на 1%? Где смотреть что они подешевели в цене?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:52
Добыл картинку:
+ котировки:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:04
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 31.05.2019 03.06.2019
починає діяти з: 03.06.2019 04.06.2019
100 дол. США 2685.4695 2695.4834
После полудня доллар прибавил почти 4 копейки.
После интенсивного роста в первой половине дня около 13 часов наступила стабильность, которая продержалась около 1.5 часов. Потом курс отскочил на пару копеек и снова стабилизировался. Все это при не очень больших оборотах, о чем говорит разница между официальным курсом и текущими котировками, которые были выше практически всю сессию.
Появился анализ ликвидности. НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Небольшое увеличение остатков на коррсчетах можно смело отнести к заслугам казначейства и инкассаторов.
Операции НБУ себя уравновесили, но именно они могут быть интересны. Произошло весьма существенное сокращение объема двухнедельных сертификатов, что говорит о желании банков держать гривну наготове. Изрядная доля высвободившейся гривны ушла в суточные сертификаты. Также произошло досрочное погашение большей части двухнедельного рефинанса.
Рост официального курса год к году составил 84 копейки.
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:09
какие-то противоположные деяния
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:15
Население по 27,5 уже начнет немного покупать, а выше 28 будут грести на все.
По 26,3 было дорого.
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:29
За глупость и жадность обычно приходится платить.
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