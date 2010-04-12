Додано: Пон 03 чер, 2019 15:04

Офіційний курс гривні,

розрахований до долара США о 15-30,

дата розрахунку: 31.05.2019 03.06.2019

починає діяти з: 03.06.2019 04.06.2019

100 дол. США 2685.4695 2695.4834

После полудня доллар прибавил почти 4 копейки.

После интенсивного роста в первой половине дня около 13 часов наступила стабильность, которая продержалась около 1.5 часов. Потом курс отскочил на пару копеек и снова стабилизировался. Все это при не очень больших оборотах, о чем говорит разница между официальным курсом и текущими котировками, которые были выше практически всю сессию.



Появился анализ ликвидности. НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Небольшое увеличение остатков на коррсчетах можно смело отнести к заслугам казначейства и инкассаторов.

Операции НБУ себя уравновесили, но именно они могут быть интересны. Произошло весьма существенное сокращение объема двухнедельных сертификатов, что говорит о желании банков держать гривну наготове. Изрядная доля высвободившейся гривны ушла в суточные сертификаты. Также произошло досрочное погашение большей части двухнедельного рефинанса.



Рост официального курса год к году составил 84 копейки.