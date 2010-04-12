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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1262126312641265>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:36

  ГыГы написав:
  сірий написав:
  dima_beleb написав:а чего так полетели вверх с большой скоростью?

Выборы закончились :mrgreen:

Так кагбе несовсем :roll:

Для ПАПы ситуация перевернулась. В БЛИЖАЙШИЕ ДВА МЕСЯЦА ТОЛЬКО ВВЕРХ!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:39

  LuckyG написав:
  proftpd66 написав:Спекулянты-нерезиденты покупали много бумаг в Апреле на 11лярдов грн по курсе около 26.8

Какой для них смысл выходить по 27 и более?

Может кто-то объяснить?

Не хотят выходить по 27-выйдут по 28.


может они возьмут маржинальный кредит под 0,25% в евро и купят еще на лярдов 10 или 40 :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:00

  Сибарит написав:
  Сибарит написав:Ситуация с вчерашним присутствием НБУ на торгах не понятна. В графе "1.3 Інші монетарні операції" цифра соответствует покупке 11.5 млн., но возможностей для такой покупки в ходе вчерашних торгов видно не было - курс постоянно рос. Возможены варианты, что это отразилась какая-то сложно-отложенная операция или кому-то налили нестандартный рефинанс. Я бы предположил еще и банальную опечатку, но на забытый минус не похоже - суммы сходятся. Будем ждать недельную статистику.

Появилась статистика:
Результати валютних інтервенцій НБУ
27–31.05.2019 Детальніша інформація
млн дол. США
Купівля 11.50
Продаж 43.00

Как это ни удивительно, но НБУ действительно выкупал валюту на растущем рынке.

Нацбанк на прошлой неделе покупал только раз: 28 мая. И этим откупом фактически развернул рынок, создав небольшой локальный дефицит валюты. Потом подключились спекули - и процесс пошел.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:03

  Сибарит написав:
Появился анализ ликвидности. НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Сегодня тоже Нацбанка не было. Совсем не было.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:20

  Искатель написав:
  Сибарит написав:
Появился анализ ликвидности. НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Сегодня тоже Нацбанка не было. Совсем не было.


Свидетельствует ли это, что НБУ не против нынешнего развития событий на межбанке?
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:42

  Zebra написав:
  Investor_33 написав:
  Zebra написав:Укрепление гривны затормозилось, уже заканчивается май. Думайте. Обычно разворот летний так и происходил - торможение, народ ждет па25, а оно все не падает, и в конечном итоге поезд начинает отходить от платформы медленно, копейка за копейкой, а пипл не торопится... потом резко дрова в топку и +50 коп в день, +1 грн в день - понеслась.

Укрепление гривны затормозилось, подумали - нет! Ждем не выше 25,5 на отдачу. Народ нашуганый президентскими выборами греб под 27 и что? Пройдут выборы в ВРУ, наступит спокойный август вот тогда наша гривночка и сыграет!)

Не передумал сегодня? Вчера ж дал сигнал.

Ау... почему так мало плюсов, народ?
Сигнал в этом году второй раз дал на дне ЗА ДЕНЬ до отскока :roll:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1.Причина - почему валюта взлетела: неопределенность.

2.Неопределенность от того, что старая система пытается вставлять палки в колеса новым управленцам.

3.В результате начали вызывать сомнения принципы существования и процветания пирамиды ОВГЗ.

4.Плюс,вывод части "нажитого непосильным трудом",
(может под них именно и был этот разгул невиданной щедорсти,чтоб успели скупить по 26-30( или сколько там низы были ?)).
"Нажитого непосильным трудом" немало нахомячилось за последние годы, только по одному лишь Роттердаму по словам Геруса скомуниздили около 40 млрд.грн.

5.Одним словом,кажется это все-таки цивилизационный разлом , а на любом разломе скорее всего желательно пристегнуться.

6.Наверняка сегодняшние 27 на продажу - это не предел.
Вчера только у валютчиков брал несколько штук евро по 29-60, сегодня уже под 30 продажа.

7.Так что качнули рынок не обычная публика и мелкота , а крупные игроки(мелкой публике особо не на что закупаться по взрослому- бизнес и население отжаты до предела последними годами.) . Вчера продажи на ЧР были такие низкие ,так как не было лишней гривны, в основном народ сдавал,поэтому и отдавали валюту дешево.

8.Ну и выборы имеют прямое влияние на валютный рынок, от из результата будет зависеть - будет ли бардак,или стабилизация.

9.Только после них можно будет определять вектор - к 30-35, или к 23-25.

10.На моменте стрелка однозначно (надеемся плавно,а не скачкообразно) - вверх, несмотря на лето.

11.После выборов - когда будет ясно получится ли старым и далее вставлять палки в колеса, или получится новым прикрутить скажем тот же Роттердам будет зависеть не только курс национальной валюты,но и будущее экономики, и страны в целом.

12.Будем ли доганять нынешний уровень Польши 50-100 лет ( при том,что поляки на месте все это время стоять не будут), или пойдет мультипликационный эффект:

-снижение тарифов
- от бенифициаров Роттердама гривны возвратятся в карманы населения
-население посунет покупать,люди банально заскучали за нормальной "денежной" жизнью и мечтают оттянуться в шоппинге
-рост промпроизводства
-оживление деловой активности
-приплив инвестиционных денег

Все это в результате может дать крепкую нацвалюту (насколько это возможно после годов надругательств над украинской гривной) и восстановление экономики со дна.

Так это ж речь только об одной лишь схеме Роттердама, а сколько их -
схем последних лет - имя им "легион".
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 03 чер, 2019 16:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:50

  Zebra написав:Ау... почему так мало плюсов, народ?
Сигнал в этом году второй раз дал на дне ЗА ДЕНЬ до отскока :roll:

Какой нафиг сигнал?
Уже 27... а это дорого.
По 28 будет очень дорого
А вот ближе к 29- фух успел. Аналитики вон скорый дефолт предсказывают.
И так каждый год.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:54

  UA написав:
  Zebra написав:Ау... почему так мало плюсов, народ?
Сигнал в этом году второй раз дал на дне ЗА ДЕНЬ до отскока :roll:

Какой нафиг сигнал.
Уже 27... а это дорого.
По 28 будет очень дорого
А вот ближе к 29- фух успел. Аналитики вон скорый дефолт предсказывают.
И так каждый год.

Грести бакс а не ждать призывал 27 мая.
Валютный рынок в контексте ДС
Народ вечно ждет какой то халявы на валютном рынке (аля па25)
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:03

В среду ПДВ налили на 3,5 млрд, и в пятницу на 1,3 млрд грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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