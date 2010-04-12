Для ПАПы ситуация перевернулась. В БЛИЖАЙШИЕ ДВА МЕСЯЦА ТОЛЬКО ВВЕРХ!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:36
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:39
может они возьмут маржинальный кредит под 0,25% в евро и купят еще на лярдов 10 или 40
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:00
Нацбанк на прошлой неделе покупал только раз: 28 мая. И этим откупом фактически развернул рынок, создав небольшой локальный дефицит валюты. Потом подключились спекули - и процесс пошел.
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:03
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:20
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:42
Ау... почему так мало плюсов, народ?
Сигнал в этом году второй раз дал на дне ЗА ДЕНЬ до отскока
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1.Причина - почему валюта взлетела: неопределенность.
2.Неопределенность от того, что старая система пытается вставлять палки в колеса новым управленцам.
3.В результате начали вызывать сомнения принципы существования и процветания пирамиды ОВГЗ.
4.Плюс,вывод части "нажитого непосильным трудом",
(может под них именно и был этот разгул невиданной щедорсти,чтоб успели скупить по 26-30( или сколько там низы были ?)).
"Нажитого непосильным трудом" немало нахомячилось за последние годы, только по одному лишь Роттердаму по словам Геруса скомуниздили около 40 млрд.грн.
5.Одним словом,кажется это все-таки цивилизационный разлом , а на любом разломе скорее всего желательно пристегнуться.
6.Наверняка сегодняшние 27 на продажу - это не предел.
Вчера только у валютчиков брал несколько штук евро по 29-60, сегодня уже под 30 продажа.
7.Так что качнули рынок не обычная публика и мелкота , а крупные игроки(мелкой публике особо не на что закупаться по взрослому- бизнес и население отжаты до предела последними годами.) . Вчера продажи на ЧР были такие низкие ,так как не было лишней гривны, в основном народ сдавал,поэтому и отдавали валюту дешево.
8.Ну и выборы имеют прямое влияние на валютный рынок, от из результата будет зависеть - будет ли бардак,или стабилизация.
9.Только после них можно будет определять вектор - к 30-35, или к 23-25.
10.На моменте стрелка однозначно (надеемся плавно,а не скачкообразно) - вверх, несмотря на лето.
11.После выборов - когда будет ясно получится ли старым и далее вставлять палки в колеса, или получится новым прикрутить скажем тот же Роттердам будет зависеть не только курс национальной валюты,но и будущее экономики, и страны в целом.
12.Будем ли доганять нынешний уровень Польши 50-100 лет ( при том,что поляки на месте все это время стоять не будут), или пойдет мультипликационный эффект:
-снижение тарифов
- от бенифициаров Роттердама гривны возвратятся в карманы населения
-население посунет покупать,люди банально заскучали за нормальной "денежной" жизнью и мечтают оттянуться в шоппинге
-рост промпроизводства
-оживление деловой активности
-приплив инвестиционных денег
Все это в результате может дать крепкую нацвалюту (насколько это возможно после годов надругательств над украинской гривной) и восстановление экономики со дна.
Так это ж речь только об одной лишь схеме Роттердама, а сколько их -
схем последних лет - имя им "легион".
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 03 чер, 2019 16:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:50
Додано: Пон 03 чер, 2019 16:54
Грести бакс а не ждать призывал 27 мая.
Валютный рынок в контексте ДС
Народ вечно ждет какой то халявы на валютном рынке (аля па25)
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:03
В среду ПДВ налили на 3,5 млрд, и в пятницу на 1,3 млрд грн.
Живите своим умом!
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