Додано: Пон 03 чер, 2019 16:45

1.Причина - почему валюта взлетела: неопределенность.



2.Неопределенность от того, что старая система пытается вставлять палки в колеса новым управленцам.



3.В результате начали вызывать сомнения принципы существования и процветания пирамиды ОВГЗ.



4.Плюс,вывод части "нажитого непосильным трудом",

(может под них именно и был этот разгул невиданной щедорсти,чтоб успели скупить по 26-30( или сколько там низы были ?)).

"Нажитого непосильным трудом" немало нахомячилось за последние годы, только по одному лишь Роттердаму по словам Геруса скомуниздили около 40 млрд.грн.



5.Одним словом,кажется это все-таки цивилизационный разлом , а на любом разломе скорее всего желательно пристегнуться.



6.Наверняка сегодняшние 27 на продажу - это не предел.

Вчера только у валютчиков брал несколько штук евро по 29-60, сегодня уже под 30 продажа.



7.Так что качнули рынок не обычная публика и мелкота , а крупные игроки(мелкой публике особо не на что закупаться по взрослому- бизнес и население отжаты до предела последними годами.) . Вчера продажи на ЧР были такие низкие ,так как не было лишней гривны, в основном народ сдавал,поэтому и отдавали валюту дешево.



8.Ну и выборы имеют прямое влияние на валютный рынок, от из результата будет зависеть - будет ли бардак,или стабилизация.



9.Только после них можно будет определять вектор - к 30-35, или к 23-25.



10.На моменте стрелка однозначно (надеемся плавно,а не скачкообразно) - вверх, несмотря на лето.



11.После выборов - когда будет ясно получится ли старым и далее вставлять палки в колеса, или получится новым прикрутить скажем тот же Роттердам будет зависеть не только курс национальной валюты,но и будущее экономики, и страны в целом.



12.Будем ли доганять нынешний уровень Польши 50-100 лет ( при том,что поляки на месте все это время стоять не будут), или пойдет мультипликационный эффект:



-снижение тарифов

- от бенифициаров Роттердама гривны возвратятся в карманы населения

-население посунет покупать,люди банально заскучали за нормальной "денежной" жизнью и мечтают оттянуться в шоппинге

-рост промпроизводства

-оживление деловой активности

-приплив инвестиционных денег



Все это в результате может дать крепкую нацвалюту (насколько это возможно после годов надругательств над украинской гривной) и восстановление экономики со дна.



Так это ж речь только об одной лишь схеме Роттердама, а сколько их -

схем последних лет - имя им "легион".