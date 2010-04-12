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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1262126312641265

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:20

В среду ПДВ налили на 3,5 млрд, и в пятницу на 1,3 млрд грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:47

Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:02

  Zebra написав:Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.

здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:33

  SILVER_UA написав:здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом


Так это плавно :D Таким образом еще впереди
osafly
 
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