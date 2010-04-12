|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:20
В среду ПДВ налили на 3,5 млрд, и в пятницу на 1,3 млрд грн.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33503
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3291 раз.
- Подякували: 6503 раз.
-
- Профіль
-
18
2
2
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:47
Zebra
поставил +
-
тарасов
-
-
- Повідомлень: 315
- З нами з: 20.03.14
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:52
Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6946
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 560 раз.
- Подякували: 991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:02
Zebra написав:
Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.
здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:33
SILVER_UA написав:
здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
Так это плавно
Таким образом еще впереди
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14946
|1763268
|
|
|6632
|1428516
|
Чет 30 тра, 2019 14:19
ЛОБ
|
|159
|274260
|
|