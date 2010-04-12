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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1262126312641265

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:20

В среду ПДВ налили на 3,5 млрд, и в пятницу на 1,3 млрд грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:47

Zebra
поставил +
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:02

  Zebra написав:Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.

здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:33

  SILVER_UA написав:здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом


Так это плавно :D Таким образом еще впереди
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:49

  Искатель написав:Нацбанк на прошлой неделе покупал только раз: 28 мая. И этим откупом фактически развернул рынок, создав небольшой локальный дефицит валюты. Потом подключились спекули - и процесс пошел.

НБУ оценивает вывод денег "нерезами" примерно в 1 ярд у.е. за июль август.
Конечно НБУ будет подтормаживать рост,в прошлом году он слил примерно 700 лямов,плюс аграрии включатся с сезонным пылесосом.
Если дойдёт до 29,то будут активно лить,если нет,то будут смотреть со стороны,когда само рассосётся.
Тут уже бюджет 2020 выкатили https://minfin.com.ua/2019/06/03/37968052/
,чумачедчий консерватизм, плановые доходы вырастут вообще смешно, на 7%!!!
Это что выходит,если даже будет однозначная инфляция,то никакого роста даже в теории не прогнозируется????
Так что по теории надо нырять в гривну после летне\осенних всплесков,на практике х.з.,у нас страна когда теория это одно,а реальность очень другая.
Многие банки поставили приём по 26.85,очень скромно,учитывая тот факт,что МБ на 30 коп больше.
п.с. А вообще для гривны всё хорошо складывается,газ подешевел,Северный поток не успевают достроить,точно до середины 20-го года будет транзит,пшеничка с кукурузой и прочим аграрным экспортом поднялись в цене,сталь тоже бодрячком идёт,плюс выплавка солидно выросла,руда вообще красава.
Так что по теории всё будет гуд,единственное что вопросы вызывают сотрудничество с МВФ,надо выполнять бюджет,цены на газ можно уже не повышать,уровень достаточен,надо разобраться плавнее с "нерезами" и можно выдохнуть,риски только в политической плоскости)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:39

  Автор77 написав:1.Причина - почему валюта взлетела: неопределенность.

2.Неопределенность от того, что старая система пытается вставлять палки в колеса новым управленцам.

3.В результате начали вызывать сомнения принципы существования и процветания пирамиды ОВГЗ.

4.Плюс,вывод части "нажитого непосильным трудом",
(может под них именно и был этот разгул невиданной щедорсти,чтоб успели скупить по 26-30( или сколько там низы были ?)).
"Нажитого непосильным трудом" немало нахомячилось за последние годы, только по одному лишь Роттердаму по словам Геруса скомуниздили около 40 млрд.грн.

5.Одним словом,кажется это все-таки цивилизационный разлом , а на любом разломе скорее всего желательно пристегнуться.

6.Наверняка сегодняшние 27 на продажу - это не предел.
Вчера только у валютчиков брал несколько штук евро по 29-60, сегодня уже под 30 продажа.

7.Так что качнули рынок не обычная публика и мелкота , а крупные игроки(мелкой публике особо не на что закупаться по взрослому- бизнес и население отжаты до предела последними годами.) . Вчера продажи на ЧР были такие низкие ,так как не было лишней гривны, в основном народ сдавал,поэтому и отдавали валюту дешево.

8.Ну и выборы имеют прямое влияние на валютный рынок, от из результата будет зависеть - будет ли бардак,или стабилизация.

9.Только после них можно будет определять вектор - к 30-35, или к 23-25.

10.На моменте стрелка однозначно (надеемся плавно,а не скачкообразно) - вверх, несмотря на лето.

11.После выборов - когда будет ясно получится ли старым и далее вставлять палки в колеса, или получится новым прикрутить скажем тот же Роттердам будет зависеть не только курс национальной валюты,но и будущее экономики, и страны в целом.

12.Будем ли доганять нынешний уровень Польши 50-100 лет ( при том,что поляки на месте все это время стоять не будут), или пойдет мультипликационный эффект:

-снижение тарифов
- от бенифициаров Роттердама гривны возвратятся в карманы населения
-население посунет покупать,люди банально заскучали за нормальной "денежной" жизнью и мечтают оттянуться в шоппинге
-рост промпроизводства
-оживление деловой активности
-приплив инвестиционных денег

Все это в результате может дать крепкую нацвалюту (насколько это возможно после годов надругательств над украинской гривной) и восстановление экономики со дна.

Так это ж речь только об одной лишь схеме Роттердама, а сколько их -
схем последних лет - имя им "легион".

Неплохо, благодарю.
Вот как раз главный фактор для крупных игроков, о которых я говорил в прошлом сообщении. Это рост индекса доллара в мире. Индекс подошел к сопротивлению, которое вполне способен преодолеть, судя по положительным для доллара новостям.
Зображення

В США к власти пришел настоящий патриот Америки.
buratinyo
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