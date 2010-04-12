Искатель написав:Нацбанк на прошлой неделе покупал только раз: 28 мая. И этим откупом фактически развернул рынок, создав небольшой локальный дефицит валюты. Потом подключились спекули - и процесс пошел.
НБУ оценивает вывод денег "нерезами" примерно в 1 ярд у.е. за июль август. Конечно НБУ будет подтормаживать рост,в прошлом году он слил примерно 700 лямов,плюс аграрии включатся с сезонным пылесосом. Если дойдёт до 29,то будут активно лить,если нет,то будут смотреть со стороны,когда само рассосётся. Тут уже бюджет 2020 выкатили https://minfin.com.ua/2019/06/03/37968052/ ,чумачедчий консерватизм, плановые доходы вырастут вообще смешно, на 7%!!! Это что выходит,если даже будет однозначная инфляция,то никакого роста даже в теории не прогнозируется???? Так что по теории надо нырять в гривну после летне\осенних всплесков,на практике х.з.,у нас страна когда теория это одно,а реальность очень другая. Многие банки поставили приём по 26.85,очень скромно,учитывая тот факт,что МБ на 30 коп больше. п.с. А вообще для гривны всё хорошо складывается,газ подешевел,Северный поток не успевают достроить,точно до середины 20-го года будет транзит,пшеничка с кукурузой и прочим аграрным экспортом поднялись в цене,сталь тоже бодрячком идёт,плюс выплавка солидно выросла,руда вообще красава. Так что по теории всё будет гуд,единственное что вопросы вызывают сотрудничество с МВФ,надо выполнять бюджет,цены на газ можно уже не повышать,уровень достаточен,надо разобраться плавнее с "нерезами" и можно выдохнуть,риски только в политической плоскости)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Автор77 написав:1.Причина - почему валюта взлетела: неопределенность.
2.Неопределенность от того, что старая система пытается вставлять палки в колеса новым управленцам.
3.В результате начали вызывать сомнения принципы существования и процветания пирамиды ОВГЗ.
4.Плюс,вывод части "нажитого непосильным трудом", (может под них именно и был этот разгул невиданной щедорсти,чтоб успели скупить по 26-30( или сколько там низы были ?)). "Нажитого непосильным трудом" немало нахомячилось за последние годы, только по одному лишь Роттердаму по словам Геруса скомуниздили около 40 млрд.грн.
5.Одним словом,кажется это все-таки цивилизационный разлом , а на любом разломе скорее всего желательно пристегнуться.
6.Наверняка сегодняшние 27 на продажу - это не предел. Вчера только у валютчиков брал несколько штук евро по 29-60, сегодня уже под 30 продажа.
7.Так что качнули рынок не обычная публика и мелкота , а крупные игроки(мелкой публике особо не на что закупаться по взрослому- бизнес и население отжаты до предела последними годами.) . Вчера продажи на ЧР были такие низкие ,так как не было лишней гривны, в основном народ сдавал,поэтому и отдавали валюту дешево.
8.Ну и выборы имеют прямое влияние на валютный рынок, от из результата будет зависеть - будет ли бардак,или стабилизация.
9.Только после них можно будет определять вектор - к 30-35, или к 23-25.
10.На моменте стрелка однозначно (надеемся плавно,а не скачкообразно) - вверх, несмотря на лето.
11.После выборов - когда будет ясно получится ли старым и далее вставлять палки в колеса, или получится новым прикрутить скажем тот же Роттердам будет зависеть не только курс национальной валюты,но и будущее экономики, и страны в целом.
12.Будем ли доганять нынешний уровень Польши 50-100 лет ( при том,что поляки на месте все это время стоять не будут), или пойдет мультипликационный эффект:
-снижение тарифов - от бенифициаров Роттердама гривны возвратятся в карманы населения -население посунет покупать,люди банально заскучали за нормальной "денежной" жизнью и мечтают оттянуться в шоппинге -рост промпроизводства -оживление деловой активности -приплив инвестиционных денег
Все это в результате может дать крепкую нацвалюту (насколько это возможно после годов надругательств над украинской гривной) и восстановление экономики со дна.
Так это ж речь только об одной лишь схеме Роттердама, а сколько их - схем последних лет - имя им "легион".
Неплохо, благодарю. Вот как раз главный фактор для крупных игроков, о которых я говорил в прошлом сообщении. Это рост индекса доллара в мире. Индекс подошел к сопротивлению, которое вполне способен преодолеть, судя по положительным для доллара новостям.