Искатель написав:Нацбанк на прошлой неделе покупал только раз: 28 мая. И этим откупом фактически развернул рынок, создав небольшой локальный дефицит валюты. Потом подключились спекули - и процесс пошел.
НБУ оценивает вывод денег "нерезами" примерно в 1 ярд у.е. за июль август. Конечно НБУ будет подтормаживать рост,в прошлом году он слил примерно 700 лямов,плюс аграрии включатся с сезонным пылесосом. Если дойдёт до 29,то будут активно лить,если нет,то будут смотреть со стороны,когда само рассосётся. Тут уже бюджет 2020 выкатили https://minfin.com.ua/2019/06/03/37968052/ ,чумачедчий консерватизм, плановые доходы вырастут вообще смешно, на 7%!!! Это что выходит,если даже будет однозначная инфляция,то никакого роста даже в теории не прогнозируется???? Так что по теории надо нырять в гривну после летне\осенних всплесков,на практике х.з.,у нас страна когда теория это одно,а реальность очень другая. Многие банки поставили приём по 26.85,очень скромно,учитывая тот факт,что МБ на 30 коп больше. п.с. А вообще для гривны всё хорошо складывается,газ подешевел,Северный поток не успевают достроить,точно до середины 20-го года будет транзит,пшеничка с кукурузой и прочим аграрным экспортом поднялись в цене,сталь тоже бодрячком идёт,плюс выплавка солидно выросла,руда вообще красава. Так что по теории всё будет гуд,единственное что вопросы вызывают сотрудничество с МВФ,надо выполнять бюджет,цены на газ можно уже не повышать,уровень достаточен,надо разобраться плавнее с "нерезами" и можно выдохнуть,риски только в политической плоскости)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Автор77 написав:1.Причина - почему валюта взлетела: неопределенность.
2.Неопределенность от того, что старая система пытается вставлять палки в колеса новым управленцам.
3.В результате начали вызывать сомнения принципы существования и процветания пирамиды ОВГЗ.
4.Плюс,вывод части "нажитого непосильным трудом", (может под них именно и был этот разгул невиданной щедорсти,чтоб успели скупить по 26-30( или сколько там низы были ?)). "Нажитого непосильным трудом" немало нахомячилось за последние годы, только по одному лишь Роттердаму по словам Геруса скомуниздили около 40 млрд.грн.
5.Одним словом,кажется это все-таки цивилизационный разлом , а на любом разломе скорее всего желательно пристегнуться.
6.Наверняка сегодняшние 27 на продажу - это не предел. Вчера только у валютчиков брал несколько штук евро по 29-60, сегодня уже под 30 продажа.
7.Так что качнули рынок не обычная публика и мелкота , а крупные игроки(мелкой публике особо не на что закупаться по взрослому- бизнес и население отжаты до предела последними годами.) . Вчера продажи на ЧР были такие низкие ,так как не было лишней гривны, в основном народ сдавал,поэтому и отдавали валюту дешево.
8.Ну и выборы имеют прямое влияние на валютный рынок, от из результата будет зависеть - будет ли бардак,или стабилизация.
9.Только после них можно будет определять вектор - к 30-35, или к 23-25.
10.На моменте стрелка однозначно (надеемся плавно,а не скачкообразно) - вверх, несмотря на лето.
11.После выборов - когда будет ясно получится ли старым и далее вставлять палки в колеса, или получится новым прикрутить скажем тот же Роттердам будет зависеть не только курс национальной валюты,но и будущее экономики, и страны в целом.
12.Будем ли доганять нынешний уровень Польши 50-100 лет ( при том,что поляки на месте все это время стоять не будут), или пойдет мультипликационный эффект:
-снижение тарифов - от бенифициаров Роттердама гривны возвратятся в карманы населения -население посунет покупать,люди банально заскучали за нормальной "денежной" жизнью и мечтают оттянуться в шоппинге -рост промпроизводства -оживление деловой активности -приплив инвестиционных денег
Все это в результате может дать крепкую нацвалюту (насколько это возможно после годов надругательств над украинской гривной) и восстановление экономики со дна.
Так это ж речь только об одной лишь схеме Роттердама, а сколько их - схем последних лет - имя им "легион".
Неплохо, благодарю. Вот как раз главный фактор для крупных игроков, о которых я говорил в прошлом сообщении. Это рост индекса доллара в мире. Индекс подошел к сопротивлению, которое вполне способен преодолеть, судя по положительным для доллара новостям.
Поделюсь впечатлениями. Отсутствие веры в рост (это показали выходные, когда присели до 26,55 на продаже), и в то же время - межбанк по 27,1. Начало месяца - это конвертация гривны для репатриации дивидентов. Я ожидаю роста, с целью 27,5
Население по 27,5 уже начнет немного покупать, а выше 28 будут грести на все. По 26,3 было дорого.
За глупость и жадность обычно приходится платить.
Вы это про тех, кого затарили по 29?
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
somilitark А вот и ответ медалистам,бредящим на липовые не рыночные аукционы ОВГЗ ,проходящими по схеме рефинанс от НБУ госбанкам,а потом покупка за эти деньги госбанками ОВГЗ у Минфина,это не беда что общая сумма рефинансирования падает,главное плюсики от двух учёток однодневок и ЧСВ взлетает так,что даже в дверной проём трудно вписаться
Я не совсем понял,что это за найденные миллиарды в тёмных углах,но дальше интересно выходит,НБУ уже отстрелялся по прибыли,больше денег от него в этом году не будет,по всем статьям идёт недобор сборов и платежей,это что? Экономика реально падает? Что будет дальше? Пора включать станок или нарастить заимствования увеличив дефицит бюджета,но тогда не впишемся в маяки МВФ. Особенно интересно выглядит рост возмещения НДС,выходит экспорт растёт,но по данным статистов и импорт растёт опережающими темпами,но идёт недобор налогов,что налоговые ямы воскресли? Вызовов много как всегда,я думаю,что надо наращивать заимствования,включать станок недопустимо.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Zebra написав:Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.
здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60 Грн депо рулит!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)