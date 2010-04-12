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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1263126412651266

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 509
1. меньше 27
27%
135
2. 27 - 28.50
43%
221
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 509
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Грн депо рулит!

у тебя в 14 году колесо от такой рулежки не отпало ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:48

  SILVER_UA написав:
  Alex2006 написав:Грн депо рулит!

у тебя в 14 году колесо от такой рулежки не отпало ?

регистрация 06.15,видимо в 14-м он был ещё несовершеннолетний)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:04

Приват

там у Них свет отключили или что за прикол с курсом ? который год только гнали вперед всегда, а тут как вкопанные
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк спешно покинул Украину вместе со всей семьей.
Известно, что старшая и младшая дочери политика получили гражданство Соединенных Штатов. Также американские паспорта достались родителям Яценюка и его сестре. Супруга экс-главы правительства, предположительно, является гражданкой Вануату.
Что касается самого Яценюка, то информация о нем была засекречена, однако издание Elise Journal утверждает, что он так же, как и жена, получил паспорт тихоокеанского государства. Сотрудники издания обратились к Службе безопасности и миграционной службе Украины с просьбой проверить полученные ими данные, поскольку имеющий доступ к гостайне гражданин не может иметь два гражданства.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:25

  moniks написав:Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк спешно покинул Украину вместе со всей семьей.
Известно, что старшая и младшая дочери политика получили гражданство Соединенных Штатов. Также американские паспорта достались родителям Яценюка и его сестре. Супруга экс-главы правительства, предположительно, является гражданкой Вануату.
Что касается самого Яценюка, то информация о нем была засекречена, однако издание Elise Journal утверждает, что он так же, как и жена, получил паспорт тихоокеанского государства. Сотрудники издания обратились к Службе безопасности и миграционной службе Украины с просьбой проверить полученные ими данные, поскольку имеющий доступ к гостайне гражданин не может иметь два гражданства.

от як можна бути настільки примітивно тупим ???
черговий фейк з ерифеї, який уже спростували !!
ти звідки виліз, ньюсмейкер ??? хоч на карті глянь, де це Вануату, може приймуть і пальму персональну виділять :)
stas_rst
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