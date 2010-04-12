у тебя в 14 году колесо от такой рулежки не отпало ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:48
регистрация 06.15,видимо в 14-м он был ещё несовершеннолетний)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:04
Приват
там у Них свет отключили или что за прикол с курсом ? который год только гнали вперед всегда, а тут как вкопанные
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк спешно покинул Украину вместе со всей семьей.
Известно, что старшая и младшая дочери политика получили гражданство Соединенных Штатов. Также американские паспорта достались родителям Яценюка и его сестре. Супруга экс-главы правительства, предположительно, является гражданкой Вануату.
Что касается самого Яценюка, то информация о нем была засекречена, однако издание Elise Journal утверждает, что он так же, как и жена, получил паспорт тихоокеанского государства. Сотрудники издания обратились к Службе безопасности и миграционной службе Украины с просьбой проверить полученные ими данные, поскольку имеющий доступ к гостайне гражданин не может иметь два гражданства.
Додано: Пон 03 чер, 2019 21:25
от як можна бути настільки примітивно тупим ???
черговий фейк з ерифеї, який уже спростували !!
ти звідки виліз, ньюсмейкер ??? хоч на карті глянь, де це Вануату, може приймуть і пальму персональну виділять
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