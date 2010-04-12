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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:45
Alex2006 написав:
Грн депо рулит!
у тебя в 14 году колесо от такой рулежки не отпало ?
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SILVER_UA
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Додано: Пон 03 чер, 2019 20:48
SILVER_UA написав: Alex2006 написав:
Грн депо рулит!
у тебя в 14 году колесо от такой рулежки не отпало ?
регистрация 06.15,видимо в 14-м он был ещё несовершеннолетний)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:04
там у Них свет отключили или что за прикол с курсом ? который год только гнали вперед всегда, а тут как вкопанные
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SILVER_UA
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:53
Alex2006 написав: SILVER_UA написав: Zebra написав:
Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.
здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60
Грн депо рулит!
Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.
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Zebra
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:58
Zebra написав:
Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.
Да не переживайте, в июле-августе сольете по 35.
а в декабре купите по 31.
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dima_beleb
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Додано: Пон 03 чер, 2019 22:28
Zebra написав: Alex2006 написав: SILVER_UA написав:
здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60
Грн депо рулит!
Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.
а якщо більше 28 не буде на найближчому локальному тренді, а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?
Life is bull trap
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TylerTruman_
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Додано: Пон 03 чер, 2019 22:43
Zebra написав: Alex2006 написав: SILVER_UA написав:
здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60
Грн депо рулит!
Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.
TylerTruman_ написав:
а якщо більше 28 не буде на найближчому локальному тренді, а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?
Добрые масоны должны взять маржинальные кредиты в евро под 0.25% годовых, и вложить где-то крупняк конкретный.
LuckyG написав:
За глупость и жадность обычно приходится платить.
UA написав: Волк написав:proftpd66
Поделюсь впечатлениями. Отсутствие веры в рост (это показали выходные, когда присели до 26,55 на продаже), и в то же время - межбанк по 27,1. Начало месяца - это конвертация гривны для репатриации дивидентов. Я ожидаю роста, с целью 27,5
Население по 27,5 уже начнет немного покупать, а выше 28 будут грести на все.
По 26,3 было дорого.
Штаты печатают доллары примерно на 7% в год больше от всей денежной массы.
Если есть деньги, то их надо отдать алкашам и бомжам. Или красивым девушкам.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 03 чер, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Пон 03 чер, 2019 23:07
TylerTruman_ написав:
а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?
50 на 50
або підемо або НІ
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greenozon
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