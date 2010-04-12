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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1263126412651266

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 511
1. меньше 27
26%
135
2. 27 - 28.50
44%
223
3. 28.50 - 30
20%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 511
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Грн депо рулит!

у тебя в 14 году колесо от такой рулежки не отпало ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:48

  SILVER_UA написав:
  Alex2006 написав:Грн депо рулит!

у тебя в 14 году колесо от такой рулежки не отпало ?

регистрация 06.15,видимо в 14-м он был ещё несовершеннолетний)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:04

Приват

там у Них свет отключили или что за прикол с курсом ? который год только гнали вперед всегда, а тут как вкопанные
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:53

  Alex2006 написав:
  SILVER_UA написав:
  Zebra написав:Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.

здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом

Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60 :) Грн депо рулит!

Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 21:58

  Zebra написав:Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.

Да не переживайте, в июле-августе сольете по 35.
а в декабре купите по 31.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 22:28

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  SILVER_UA написав:здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом

Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60 :) Грн депо рулит!

Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.

а якщо більше 28 не буде на найближчому локальному тренді, а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?
Life is bull trap
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 22:43

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  SILVER_UA написав:здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом

Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60 :) Грн депо рулит!

Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.


  TylerTruman_ написав:а якщо більше 28 не буде на найближчому локальному тренді, а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?


Добрые масоны должны взять маржинальные кредиты в евро под 0.25% годовых, и вложить где-то крупняк конкретный.


  LuckyG написав:
  UA написав:
  Волк написав:proftpd66

Поделюсь впечатлениями. Отсутствие веры в рост (это показали выходные, когда присели до 26,55 на продаже), и в то же время - межбанк по 27,1. Начало месяца - это конвертация гривны для репатриации дивидентов. Я ожидаю роста, с целью 27,5

Население по 27,5 уже начнет немного покупать, а выше 28 будут грести на все.
По 26,3 было дорого.

За глупость и жадность обычно приходится платить.


Штаты печатают доллары примерно на 7% в год больше от всей денежной массы.

Если есть деньги, то их надо отдать алкашам и бомжам. Или красивым девушкам.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 03 чер, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 23:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  TylerTruman_ написав:а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?


50 на 50

або підемо або НІ :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 00:08

  greenozon написав:
  TylerTruman_ написав:а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?


50 на 50

або підемо або НІ :)

не вірно, із таким формулюванням просто оцінка ймовірності 22 не має якогось особливого сенсу,
... а при виконанні вищезазначеної умови: "якщо більше 28 не буде на найближчому локальному тренді", тоді ймовірніший похід в напрямі 22, чим прогноз 29 від Zebra
Life is bull trap
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 00:19

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:а якщо більше 28 не буде на найближчому локальному тренді, а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?


Враховуючи всі обставини, шанси такого варіанту близькі до нуля, можу з вами закластися, якщо у вас дійсно є впевненність в можливості реалізації вашої думки.
Дурень думкою багатіє
starsn
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