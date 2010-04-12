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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:45
Alex2006 написав:
Грн депо рулит!
у тебя в 14 году колесо от такой рулежки не отпало ?
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SILVER_UA
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Додано: Пон 03 чер, 2019 20:48
SILVER_UA написав: Alex2006 написав:
Грн депо рулит!
у тебя в 14 году колесо от такой рулежки не отпало ?
регистрация 06.15,видимо в 14-м он был ещё несовершеннолетний)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:04
там у Них свет отключили или что за прикол с курсом ? который год только гнали вперед всегда, а тут как вкопанные
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SILVER_UA
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:53
Alex2006 написав: SILVER_UA написав: Zebra написав:
Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.
здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60
Грн депо рулит!
Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.
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Zebra
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Додано: Пон 03 чер, 2019 21:58
Zebra написав:
Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.
Да не переживайте, в июле-августе сольете по 35.
а в декабре купите по 31.
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dima_beleb
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Додано: Пон 03 чер, 2019 22:28
Zebra написав: Alex2006 написав: SILVER_UA написав:
здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60
Грн депо рулит!
Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.
а якщо більше 28 не буде на найближчому локальному тренді, а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?
Life is bull trap
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TylerTruman_
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Додано: Пон 03 чер, 2019 22:43
Zebra написав: Alex2006 написав: SILVER_UA написав:
здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом
Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60
Грн депо рулит!
Зимой по 29 минимум сможете слить, и не надо никакие было гривнедепо.
TylerTruman_ написав:
а якщо більше 28 не буде на найближчому локальному тренді, а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?
Добрые масоны должны взять маржинальные кредиты в евро под 0.25% годовых, и вложить где-то крупняк конкретный.
LuckyG написав:
За глупость и жадность обычно приходится платить.
UA написав: Волк написав:proftpd66
Поделюсь впечатлениями. Отсутствие веры в рост (это показали выходные, когда присели до 26,55 на продаже), и в то же время - межбанк по 27,1. Начало месяца - это конвертация гривны для репатриации дивидентов. Я ожидаю роста, с целью 27,5
Население по 27,5 уже начнет немного покупать, а выше 28 будут грести на все.
По 26,3 было дорого.
Штаты печатают доллары примерно на 7% в год больше от всей денежной массы.
Если есть деньги, то их надо отдать алкашам и бомжам. Или красивым девушкам.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Пон 03 чер, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Пон 03 чер, 2019 23:07
TylerTruman_ написав:
а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?
50 на 50
або підемо або НІ
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greenozon
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Додано: Вів 04 чер, 2019 00:08
greenozon написав: TylerTruman_ написав:
а глобально підемо на 22? як вам шанси такого варіанту?
50 на 50
або підемо або НІ
не вірно, із таким формулюванням просто оцінка ймовірності 22 не має якогось особливого сенсу,
... а при виконанні вищезазначеної умови: "якщо більше 28 не буде на найближчому локальному тренді", тоді ймовірніший похід в напрямі 22, чим прогноз 29 від Zebra
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TylerTruman_
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Додано: Вів 04 чер, 2019 00:19
Враховуючи всі обставини, шанси такого варіанту близькі до нуля, можу з вами закластися, якщо у вас дійсно є впевненність в можливості реалізації вашої думки.
Дурень думкою багатіє
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starsn
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