Alex2006 написав:

SILVER_UA написав: Zebra написав: Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет. Здается мне гривну хотят немного ослабить, потому что заводить деньги под избирательную кампанию по самому низкому курсу никто не хочет.

здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом здаётся, что это можно было сделать плавно, а не таким вот образом

Плавно - олени бы не повелись. А так можно еще поиграть на рост и вдруг какие-то паникеры да поведутся и можно будет выгодно завести) Я вот жду курса хотя бы 27.40 чтобы слить часть) Сейчас курс неубытка относительно грн депо от того, что я купил для теста в конце февраля по 26.80 составляет 27.60Грн депо рулит!