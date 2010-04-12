В этот четверг ситуация на валютном рынке сложилась в очень выгодном для гривны ключе, что и привело к падению курса доллара даже ниже нашего прогноза.
«Минфин» прогнозировал коридор в пределах 26,75-27,00 гривен за доллар, а в связи с благоприятным раскладом для нацвалюты — курс просел до 26,68/26,70.
Причин падения валютного курса было несколько:
1) НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 17,5% годовых и это успокоило ту часть потенциальных инвесторов иностранцев, кто опасался ее снижения. Им скоро опять понадобится гривна для покупок ОВГЗ и все понимают, что приток валюты на межбанк увеличится, что будет играть в пользу гривны;
2) Завершилась скупка доллара под вывод дивидендов у основной массы крупных «дочек» иностранных компаний. За счет этого сократился спрос на валюту;
3) Часть нерезидентов, которые получают гривну от погашения очередных ОВГЗ (общая сумма гашений — до 5 млрд гривен) похоже решили перевкладываться дальше в новые бумаги. Это психологически сокращает давление на курс в ближайшие дни;
4) Экспортеры перестали придерживать валюту и на опасениях дальнейшего снижения валютных котировок стали активно продаваться на межбанке и на фоне сдержанного спроса — это придавливает котировки.
Все это проходило почти одновременно, что и обвалило доллар на межбанке.
Ход торгов:
С уровня вчерашнего закрытия 26,8850/26,915 гривен — доллар с самого старта сессии четверга котировался в пределах 26,90/26,94 гривен, но уже через 30 минут просел до 26,82/26,84 и остановился на этом уровне до 12 часов. Покупатели были очень сдержаны, а продавцы активно суетились — им надо было закрыть как обязательные продажи, так и профинансировать текущие гривневые расходы. Предложение превышало спрос и к обеду курс просел до 26,68/26,71. Заявление Нацбанка в 14 часов о сохранении учетной ставки еще больше успокоило рынок и продавцы уже были вынуждены смириться с действующим курсом. К концу активной фазы торгов доллар еще чуть просел — до 26,675/26,7050 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,68/26,70.
Спекулянты полностью перешли в формат работы «в две стороны», а НБУ был замечен в скупке валюты в «анонимном» формате через Matching.
Долярчик написав:... хах, 2 дні тому, всі дивувались, чому так падаєм і вже ворожили на кавовій гущі, чи мацнемо 25,ХХ..... - а тепер зростаємо, то знову щось "вовтузитесь".... - що тепер не так? - вже ж йде так, як хотіли, чи знову "щось не так"?
п. с. .... а тим часом у чарівному, туристичному, неперевершеному місті Лева 33(35)/42(45)
Завтра буду у вас на футболі... Коли їхав десять днів назад на Чоп, то заїхав подивитись на «Львів - Арену»... Бур’яни по пояс, все чимось захаращене, якісь електромобілі біля кас продавали... Жахливе видовище! Але думаю за цей час навели лад.
По великому рахунку, жодні з важливих курсоутворюючих факторів не мінялися протягом місяця (були суттєві зміни в деяких але на день-два). Та долар за кілька останніх днів сходив в гору на майже грн і відкотився вже більше ніж на половина підйому. Виглядає, що стрибок був зумовлений виключно розмовами про дефолт і реакціями гравців на ці розмови. Як тільки все затихло почали повертатися і НБУ викуповує за сесію більше двійної пайки по 26,68 у тих, хто ще два дні тому по 27,ХХ продавати не хотів і чекав ще вище (бо дефолт, МВФ, борги, ОВДП капут і тд)... Чи встигли сьогодні продати всі, хто чекав ще вище, чи і завтра ще будуть литися "горешпекулянти" на МБ? Думаю, будуть.
В любому випадку, "ракетчикам" ще треба зняти шоломи на якийсь час, а грн депозитчикам та грн патріотам - зняти памперси
Бажаю всім виваженості і розуму, менше слухати заангажовані ЗМІ (а інших зараз немає) та тролів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Виглядає, що стрибок був зумовлений виключно розмовами про дефолт і реакціями гравців на ці розмови.
Были и более приземленные факторы. 1. Череда разных выходных вложила серьезный вклад в дестабилизацию. Обычно разные стратегии игроков сглаживают колебания, но в этот раз сами себя переиграли. 2. Серьезно подыграл росту НБУ. 28 мая он выкупал на росте, значительно его усилив. Такие действия выглядят логичными, поскольку укрепление гривны на заходе долговых денег стало угрожающим для реальной экономики.
orest написав:Як тільки все затихло почали повертатися і НБУ викуповує за сесію більше двійної пайки
Вчера выкупили 34 млн - это чуть меньше двойной пайки. Пайка нынче 20.
orest написав:Бажаю всім виваженості і розуму, менше слухати заангажовані ЗМІ (а інших зараз немає) та тролів...
Сибарит Дякую. Тут viewtopic.php?p=4676688#p4676688 29 травня я описував своє бачення додаткових чинників, які дали старт, але вони були короткотривалі. Далі було: караул дефолт, нерезиденти завтра втікають з ОВДП всі і зразу, зовнішній борг і тд... Щодо двійної пайки, то я про сьогоднішній день (ходять слухи...)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
чик написав:orest ты забыл упомянуть, шо пдв щедро налили...
Привіт. Та ні, якраз 4 пункт там про ПДВ і катастрофічний розсинхрон в діях НБУ, МінФіну і казначейства (чого вже дуже давно не було, довгий період вони з точністю нейрохірурга прораховували відшкодування і методи абсорбування цієї грн)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.