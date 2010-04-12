Додано: Чет 06 чер, 2019 18:16

В этот четверг ситуация на валютном рынке сложилась в очень выгодном для гривны ключе, что и привело к падению курса доллара даже ниже нашего прогноза.



«Минфин» прогнозировал коридор в пределах 26,75-27,00 гривен за доллар, а в связи с благоприятным раскладом для нацвалюты — курс просел до 26,68/26,70.



Причин падения валютного курса было несколько:



1) НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 17,5% годовых и это успокоило ту часть потенциальных инвесторов иностранцев, кто опасался ее снижения. Им скоро опять понадобится гривна для покупок ОВГЗ и все понимают, что приток валюты на межбанк увеличится, что будет играть в пользу гривны;



2) Завершилась скупка доллара под вывод дивидендов у основной массы крупных «дочек» иностранных компаний. За счет этого сократился спрос на валюту;



3) Часть нерезидентов, которые получают гривну от погашения очередных ОВГЗ (общая сумма гашений — до 5 млрд гривен) похоже решили перевкладываться дальше в новые бумаги. Это психологически сокращает давление на курс в ближайшие дни;



4) Экспортеры перестали придерживать валюту и на опасениях дальнейшего снижения валютных котировок стали активно продаваться на межбанке и на фоне сдержанного спроса — это придавливает котировки.



Все это проходило почти одновременно, что и обвалило доллар на межбанке.



Ход торгов:



С уровня вчерашнего закрытия 26,8850/26,915 гривен — доллар с самого старта сессии четверга котировался в пределах 26,90/26,94 гривен, но уже через 30 минут просел до 26,82/26,84 и остановился на этом уровне до 12 часов. Покупатели были очень сдержаны, а продавцы активно суетились — им надо было закрыть как обязательные продажи, так и профинансировать текущие гривневые расходы. Предложение превышало спрос и к обеду курс просел до 26,68/26,71. Заявление Нацбанка в 14 часов о сохранении учетной ставки еще больше успокоило рынок и продавцы уже были вынуждены смириться с действующим курсом. К концу активной фазы торгов доллар еще чуть просел — до 26,675/26,7050 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,68/26,70.



Спекулянты полностью перешли в формат работы «в две стороны», а НБУ был замечен в скупке валюты в «анонимном» формате через Matching.