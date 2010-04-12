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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1287128812891290

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 525
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
232
3. 28.50 - 30
19%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 525
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:53

  vovan_prm написав:Помните спитч Данилишина про -1,7 ярда из резервов?
Вот официальная информация:
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=34754314

Ну, а насколько же они снизились? Чего не сказано? Тем более что уже 6-е число, пора. Может, хапнули где-то лишние 100 лямов в конце месяца и снизятся на 1.6. Что это меняет?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:я описував своє бачення додаткових чинників, які дали старт, але вони були короткотривалі.

По моим наблюдениям, рынок у нас весьма инертен. Часто одного пинка хватает на неделю-другую полета.
  orest написав:катастрофічний розсинхрон в діях НБУ, МінФіну і казначейства

Это выглядит катастрофическим рассинхроном, если предположить цель укрепления гривны. Цель сомнительная. Если предположить, что целью было остановить укрепление гривны и немного ее ослабить, увидим слаженную работу. Вторая цель для финансовых властей естественней.

  vovan_prm написав:Помните спитч Данилишина про -1,7 ярда из резервов?
Вот официальная информация:

Опровержение вижу. Информация должна появиться завтра. Посмотрим, не окажется ли там -1.69? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 21:55

  hxbbgaf написав:Коломойский скупил половину коммерческой недвиги Кливленда.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1045764.0
Какой МВФ. Рукалицо.

Дайте угадаю, должен был скупить золото и серебро ? :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:00

  orest написав:Бажаю всім виваженості і розуму, менше слухати заангажовані ЗМІ (а інших зараз немає) та тролів...


Эрик Найман казав що виходить из ОВДП. Тодi було по ~~26.8
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 06 чер, 2019 22:08, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:01

  hxbbgaf написав:Коломойский скупил половину коммерческой недвиги Кливленда на украденые с Привата бабки.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1045764.0
Какой МВФ. Рукалицо.

Эт здорово. Американский суд уж где-где, а на американской земле аресты понакладывает эффективно.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:08

  proftpd66 написав:
  orest написав:Бажаю всім виваженості і розуму, менше слухати заангажовані ЗМІ (а інших зараз немає) та тролів...


Эрик Наймен казав що виходить из ОВДП. Тодi було по ~26.8

Интересные видео с ним, но я бы больше задумался если бы zzzzzz сказал, что выходит
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 22:41

  Сибарит написав:.......
  vovan_prm написав:Помните спитч Данилишина про -1,7 ярда из резервов?
Вот официальная информация:

Опровержение вижу. Информация должна появиться завтра. Посмотрим, не окажется ли там -1.69? :)

Согласно этому опровержению размер ЗВР должны были опубликовать сегодня.
Не успели посчитать? :)
Подождём завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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