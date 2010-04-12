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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 чер, 2019 21:53
Ну, а насколько же они снизились? Чего не сказано? Тем более что уже 6-е число, пора. Может, хапнули где-то лишние 100 лямов в конце месяца и снизятся на 1.6. Что это меняет?
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Додано: Чет 06 чер, 2019 21:54
orest написав:
я описував своє бачення додаткових чинників, які дали старт, але вони були короткотривалі.
По моим наблюдениям, рынок у нас весьма инертен. Часто одного пинка хватает на неделю-другую полета.
orest написав:
катастрофічний розсинхрон в діях НБУ, МінФіну і казначейства
Это выглядит катастрофическим рассинхроном, если предположить цель укрепления гривны. Цель сомнительная. Если предположить, что целью было остановить укрепление гривны и немного ее ослабить, увидим слаженную работу. Вторая цель для финансовых властей естественней.
vovan_prm написав:
Помните спитч Данилишина про -1,7 ярда из резервов?
Вот официальная информация:
Опровержение вижу. Информация должна появиться завтра. Посмотрим, не окажется ли там -1.69?
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Сибарит
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:00
orest написав:
Бажаю всім виваженості і розуму, менше слухати заангажовані ЗМІ (а інших зараз немає) та тролів...
Эрик Найман казав що виходить из ОВДП. Тодi було по ~~26.8
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 06 чер, 2019 22:08, всього редагувалось 2 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:01
Эт здорово. Американский суд уж где-где, а на американской земле аресты понакладывает эффективно.
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:08
proftpd66 написав: orest написав:
Бажаю всім виваженості і розуму, менше слухати заангажовані ЗМІ (а інших зараз немає) та тролів...
Эрик Наймен казав що виходить из ОВДП. Тодi було по ~26.8
Интересные видео с ним, но я бы больше задумался если бы zzzzzz
сказал, что выходит
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Додано: Чет 06 чер, 2019 22:41
Сибарит написав:
.......
vovan_prm написав:
Помните спитч Данилишина про -1,7 ярда из резервов?
Вот официальная информация:
Опровержение вижу. Информация должна появиться завтра. Посмотрим, не окажется ли там -1.69?
Согласно этому опровержению размер ЗВР должны были опубликовать сегодня.
Не успели посчитать?
Подождём завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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