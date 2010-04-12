Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:40

Минимум по Харькову, что видел в ПОВ - 26,60 на продажу. Днем, когда МБ опустился и стоял. А потом МБ вдруг еще упал прилично... а ПОВ подняли продажу на 2 коп. - 26,62.

Хотя на выходные могут и 26,55 поставить. Но это все мелочи. Разницу даже на 10 000 за один поход в супермаркет тратишь, а еды на пару дней максимум.

Я решил, что несмотря на то, что было и ниже, 26,60 - нормальный курс. Особенно после скачка на 27,15.

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.