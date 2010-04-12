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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1290129112921293>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 525
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
232
3. 28.50 - 30
19%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 525
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа онлайн дает 26,6.
Как думаете, в понедельник дойдем до 26,5 ?
Хочу скупиться немножко (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:17

  Yuri_61 написав:вот это волатильность за день - два на 40 ко вверх а потом вниз !!!!!

а вы ушли с этого бизнеса :D
сдал евры по 30.30 и кайфую на депо :)
жду снижения для зелени.
Где то подевался заклинатель девала и свидетель краха, предрекавший просадку 27 благоденствием свыше :lol:
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:40

Минимум по Харькову, что видел в ПОВ - 26,60 на продажу. Днем, когда МБ опустился и стоял. А потом МБ вдруг еще упал прилично... а ПОВ подняли продажу на 2 коп. - 26,62.
Хотя на выходные могут и 26,55 поставить. Но это все мелочи. Разницу даже на 10 000 за один поход в супермаркет тратишь, а еды на пару дней максимум.
Я решил, что несмотря на то, что было и ниже, 26,60 - нормальный курс. Особенно после скачка на 27,15.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:43

  Amat написав:Альфа онлайн дает 26,6.
Как думаете, в понедельник дойдем до 26,5 ?
Хочу скупиться немножко (-:
понедельник или чуть позже. Сам жду 26.4 хотя бы.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:16

  Proofy написав:
  Amat написав:Альфа онлайн дает 26,6.
Как думаете, в понедельник дойдем до 26,5 ?
Хочу скупиться немножко (-:
понедельник или чуть позже. Сам жду 26.4 хотя бы.


Сенкс.
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:24

  Amat написав:Альфа онлайн дает 26,6.
Как думаете, в понедельник дойдем до 26,5 ?
Хочу скупиться немножко (-:

дойдёт до 26,5 до середины июля и не раз, урожай ещё собрать и продать нужно чтобы отнести заработанное в обменник и взвинтить курс. Но когда соберут курса меньше 28 не ждите.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:45

  vitaliian написав:
  Amat написав:Альфа онлайн дает 26,6.
Как думаете, в понедельник дойдем до 26,5 ?
Хочу скупиться немножко (-:

дойдёт до 26,5 до середины июля и не раз, урожай ещё собрать и продать нужно чтобы отнести заработанное в обменник и взвинтить курс. Но когда соберут курса меньше 28 не ждите.


Почему то многие думают, что селянам нечего делать как скупать бакс..
Им еще нужно позакрывать кредиты, набранные весной, оплатить аграрные расписки, стоимости паев и лизинг агротехники. Если денежки и останутся, то пойдут на закуп удобрений и семян на осень и весну следующего года.
Мы вкладываемся в бакс, на селе - в удобрения и семена, цена которых растет не меньше, чем валюта. Все вышесказанное не относится к агрохолдингам, там своя политика, они экспортеры.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:48

На миняйле с обеда пошел спрос.... в пятницу перед выходными так бывает...Миняйло уже продает дороже межбанка...
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:49

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Помните спитч Данилишина про -1,7 ярда из резервов?
Вот официальная информация:

Опровержение вижу. Информация должна появиться завтра. Посмотрим, не окажется ли там -1.69? :)

А вот и информация: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Сокращение резервов указали только в процентах, сокращение в долларах придется считать самим :)
По итогам апреля резервы были 20524,72
Теперь резервы получились 19401,6
Сокращение на 1123,6
До 1.7 не дотягивает, но числа одного порядка. С начала года сокращение составило порядка 1.5 млрд.
В сообщении НБУ указывается выплата из резервов 1.8 млрд долгов.
Цифры крутятся где-то около.
Я привожу столько цифр, поскольку не помню, о каком именно сокращении резервов говорил Данилишин :oops: А уж тем более не могу знать, что он при этом имел в виду :lol:
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:54

  EvgCapp написав:
  vitaliian написав:
  Amat написав:Альфа онлайн дает 26,6.
Как думаете, в понедельник дойдем до 26,5 ?
Хочу скупиться немножко (-:

дойдёт до 26,5 до середины июля и не раз, урожай ещё собрать и продать нужно чтобы отнести заработанное в обменник и взвинтить курс. Но когда соберут курса меньше 28 не ждите.


Почему то многие думают, что селянам нечего делать как скупать бакс..
Им еще нужно позакрывать кредиты, набранные весной, оплатить аграрные расписки, стоимости паев и лизинг агротехники. Если денежки и останутся, то пойдут на закуп удобрений и семян на осень и весну следующего года.
Мы вкладываемся в бакс, на селе - в удобрения и семена, цена которых растет не меньше, чем валюта. Все вышесказанное не относится к агрохолдингам, там своя политика, они экспортеры.

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Сегмент: масло, зерновые культуры

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больше инфы тут https://inventure.com.ua/analytics/arti ... ii-ukrainy

в байки что население каждой осенью скупает валюту и обваливает курс никогда не верил. На какие ши-ши?
vitaliian
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