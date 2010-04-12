Альфа онлайн дает 26,6.
Как думаете, в понедельник дойдем до 26,5 ?
Хочу скупиться немножко (-:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Альфа онлайн дает 26,6.
Как думаете, в понедельник дойдем до 26,5 ?
Хочу скупиться немножко (-:
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:17
а вы ушли с этого бизнеса
сдал евры по 30.30 и кайфую на депо
жду снижения для зелени.
Где то подевался заклинатель девала и свидетель краха, предрекавший просадку 27 благоденствием свыше
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:40
Минимум по Харькову, что видел в ПОВ - 26,60 на продажу. Днем, когда МБ опустился и стоял. А потом МБ вдруг еще упал прилично... а ПОВ подняли продажу на 2 коп. - 26,62.
Хотя на выходные могут и 26,55 поставить. Но это все мелочи. Разницу даже на 10 000 за один поход в супермаркет тратишь, а еды на пару дней максимум.
Я решил, что несмотря на то, что было и ниже, 26,60 - нормальный курс. Особенно после скачка на 27,15.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 12:43
понедельник или чуть позже. Сам жду 26.4 хотя бы.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:16
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:24
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:45
Почему то многие думают, что селянам нечего делать как скупать бакс..
Им еще нужно позакрывать кредиты, набранные весной, оплатить аграрные расписки, стоимости паев и лизинг агротехники. Если денежки и останутся, то пойдут на закуп удобрений и семян на осень и весну следующего года.
Мы вкладываемся в бакс, на селе - в удобрения и семена, цена которых растет не меньше, чем валюта. Все вышесказанное не относится к агрохолдингам, там своя политика, они экспортеры.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:48
На миняйле с обеда пошел спрос.... в пятницу перед выходными так бывает...Миняйло уже продает дороже межбанка...
Живите своим умом!
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:49
А вот и информация:
Сокращение резервов указали только в процентах, сокращение в долларах придется считать самим
По итогам апреля резервы были 20524,72
Теперь резервы получились 19401,6
Сокращение на 1123,6
До 1.7 не дотягивает, но числа одного порядка. С начала года сокращение составило порядка 1.5 млрд.
В сообщении НБУ указывается выплата из резервов 1.8 млрд долгов.
Цифры крутятся где-то около.
Я привожу столько цифр, поскольку не помню, о каком именно сокращении резервов говорил Данилишин А уж тем более не могу знать, что он при этом имел в виду
Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:54
«Кернел»
Владелец: Андрей Веревский
Выручка: $2329,5 млн
Сегмент: масло, зерновые культуры
Агрохолдинг Андрея Веревского в этом году чувствует себя так же уверенно, как и в 2015‑м. Во II квартале 2016 маркетингового года (начался в июле 2015‑го) крупнейший производитель растительного масла в Украине увеличил прибыль в 2,7 раза, до $117,75 млн. Семь заводов компании перерабатывают около 3 млн т семян подсолнечника.
«Нибулон»
Владелец: Алексей Вадатурский
Выручка: $1946,4 млн
Сегмент: растениеводство, торговля зерном
Компания «Нибулон» Алексея Вадатурского не только один из крупнейших экспортеров украинской аграрной продукции, но и одно из самых эффективных растениеводческих предприятий. «Нибулон» обрабатывает 82 500 га земель в 12 областях Украины. Компания специализируется на производстве пшеницы I–II классов. Всего в 2015 году компания собрала 310 000 т зерновых и масличных, средняя урожайность ранней зерновой группы составила 43,3 ц/га.
UkrLandFarming
Владелец: Олег Бахматюк
Выручка: $937,5 млн
Сегмент: яйца, яичная продукция, зерновые культуры
больше инфы тут
в байки что население каждой осенью скупает валюту и обваливает курс никогда не верил. На какие ши-ши?
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