RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1290129112921293

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 525
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
232
3. 28.50 - 30
19%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 525
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 13:59

  Сибарит написав:
  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:Помните спитч Данилишина про -1,7 ярда из резервов?
Вот официальная информация:

Опровержение вижу. Информация должна появиться завтра. Посмотрим, не окажется ли там -1.69? :)

А вот и информация: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Сокращение резервов указали только в процентах, сокращение в долларах придется считать самим :)
По итогам апреля резервы были 20524,72
Теперь резервы получились 19401,6
Сокращение на 1123,6
До 1.7 не дотягивает, но числа одного порядка. С начала года сокращение составило порядка 1.5 млрд.
В сообщении НБУ указывается выплата из резервов 1.8 млрд долгов.
Цифры крутятся где-то около.
Я привожу столько цифр, поскольку не помню, о каком именно сокращении резервов говорил Данилишин :oops: А уж тем более не могу знать, что он при этом имел в виду :lol:



Вот дословная цитата с его страницы в фб
Впораємося? Впораємося. Але в чималому ступені за рахунок запозичень Уряду, в окремих випадках - міжнародних резервів НБУ, які вже за підсумками травня знизяться через виплати за держборгом 1,7 млрд. дол. Тому, якщо зберігається можливість продовження співпраці з МВФ в рамках діючої програми, доцільно цим скористатися.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 2184378189
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33539
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3295 раз.
Подякували: 6539 раз.
 
Профіль
18
2
2
  #<1 ... 1290129112921293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Diablo1977 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1496, 1497, 1498
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14977 1767799
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 чер, 2019 13:48
Diablo1977
Валютный рынок в мире 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6636 1429270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 19:04
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 274360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22596)
07.06.2019 15:04
EximBonus Bot (420)
07.06.2019 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.