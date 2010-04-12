vovan_prm написав:Помните спитч Данилишина про -1,7 ярда из резервов? Вот официальная информация:
Опровержение вижу. Информация должна появиться завтра. Посмотрим, не окажется ли там -1.69?
А вот и информация: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838 Сокращение резервов указали только в процентах, сокращение в долларах придется считать самим По итогам апреля резервы были 20524,72 Теперь резервы получились 19401,6 Сокращение на 1123,6 До 1.7 не дотягивает, но числа одного порядка. С начала года сокращение составило порядка 1.5 млрд. В сообщении НБУ указывается выплата из резервов 1.8 млрд долгов. Цифры крутятся где-то около. Я привожу столько цифр, поскольку не помню, о каком именно сокращении резервов говорил Данилишин А уж тем более не могу знать, что он при этом имел в виду
Вот дословная цитата с его страницы в фб
Впораємося? Впораємося. Але в чималому ступені за рахунок запозичень Уряду, в окремих випадках - міжнародних резервів НБУ, які вже за підсумками травня знизяться через виплати за держборгом 1,7 млрд. дол. Тому, якщо зберігається можливість продовження співпраці з МВФ в рамках діючої програми, доцільно цим скористатися.