Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:28

Основные американские фондовые индексы в пятницу растут на фоне статистических данных по количеству рабочих мест в США, которые поддерживают ожидания по снижению базовой процентной ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.



По состоянию на 17.40 Киев промышленный индекс Dow Jones рос на 1,06% — до 25992,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,54%, до 7732,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 2876,18 пункта.



Торговые площадки реагируют на опубликованную внутреннюю статистику по безработице в США. Так, министерство труда страны сообщило, что безработица в США в мае осталась на уровне апреля в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 75 тысяч. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что число рабочих мест вырастет на 185 тысяч.



"Данные по количеству рабочих мест в США оцениваются еще более остро, чем обычно, с распространением слухов о том, что Федеральный резерв собирается начать снижать базовую процентную ставку", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика XTB Дэвида Читэма (David Cheetham).



При этом аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство, отмечает, что шансы на снижение ставки в июне наверняка увеличились.



Дополнительным фактором роста является также то, что Вашингтон может отодвинуть введение пошлин на импорт товаров из Мексики 10 июня, чтобы обеспечить больше времени для переговоров по иммиграционному вопросу.

Совет управляющих регулятора сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне с марта 2016 года, а также перенес дату ближайшего возможного повышения ставки на конец первого полугодия 2020 года.

Фондовые индексы Европы уверенно растут в пятницу после принятого днем ранее решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике, а также на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.09 Киев британский индекс FTSE 100 повышался на 0,75%, до 7315,12 пункта, французский CAC 40 — на 1,55%, до 5359,6 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 12051,13 пункта.Участники торгов оценивают итоги заседания ЕЦБ, прошедшего в четверг."Центральные банки готовы сделать все необходимое, если этого потребует ситуация. Это заверение — то, что поддерживало акции на этой неделе", — приводит мнение рыночного аналитика City Index Кен Оделуга (Ken Odeluga) агентство Рейтер.