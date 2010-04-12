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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:06
Как видим Миняйло не пошел ниже Межбанка, значит часть наличных игроков перед выходными решила зайти в доллары по текущему курсу.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:11
НБУ/06.06.2019
Зберіг облікову ставку на рівні 17,5% річних
НБУ/07.06.2019
Залив трьом банкам 6 632,6 млн. грн. рефа під 17,5% річнихИ шо нам скажут нумерологи
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:14
Вчера нерезы купли гривневых ОВГЗ еще на 460 млн грн вдобавок к позавчерашним 920 млн
Суммарно за 2 дня - 1,390 млрд !!!
Общий объем на сегодня 43,667 млрд
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:28
Основные американские фондовые индексы в пятницу растут на фоне статистических данных по количеству рабочих мест в США, которые поддерживают ожидания по снижению базовой процентной ставки ФРС, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 17.40 Киев промышленный индекс Dow Jones рос на 1,06% — до 25992,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,54%, до 7732,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,15%, до 2876,18 пункта.
Торговые площадки реагируют на опубликованную внутреннюю статистику по безработице в США. Так, министерство труда страны сообщило, что безработица в США в мае осталась на уровне апреля в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 75 тысяч. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что число рабочих мест вырастет на 185 тысяч.
"Данные по количеству рабочих мест в США оцениваются еще более остро, чем обычно, с распространением слухов о том, что Федеральный резерв собирается начать снижать базовую процентную ставку", — цитирует агентство Франс Пресс слова аналитика XTB Дэвида Читэма (David Cheetham).
При этом аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson), чье мнение приводит агентство, отмечает, что шансы на снижение ставки в июне наверняка увеличились.
Дополнительным фактором роста является также то, что Вашингтон может отодвинуть введение пошлин на импорт товаров из Мексики 10 июня, чтобы обеспечить больше времени для переговоров по иммиграционному вопросу.
Фондовые индексы Европы уверенно растут в пятницу после принятого днем ранее решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по дальнейшей монетарной политике, а также на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.09 Киев британский индекс FTSE 100 повышался на 0,75%, до 7315,12 пункта, французский CAC 40 — на 1,55%, до 5359,6 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 12051,13 пункта.
Участники торгов оценивают итоги заседания ЕЦБ, прошедшего в четверг. Совет управляющих регулятора сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне с марта 2016 года, а также перенес дату ближайшего возможного повышения ставки на конец первого полугодия 2020 года.
"Центральные банки готовы сделать все необходимое, если этого потребует ситуация. Это заверение — то, что поддерживало акции на этой неделе", — приводит мнение рыночного аналитика City Index Кен Оделуга (Ken Odeluga) агентство Рейтер.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:24
В мае население продало наличной валюты на $25 млн больше, чем купило.
Согласно данным Нацбанка, на наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превышает покупку впервые с февраля текущего года.
В мае население продало $1 млрд 215,7 млн и купило $1 млрд 190,8 млн.
С начала года население продало валюты на $71,2 млн больше, чем купило, что на порядок ниже показателя за аналогичный период прошлого года – $966 млн.
В 2018 году население продало валюты на $9,592 млрд, а купило $11,073 млрд.
С этими выборами население не сильно спешит расставаться с зеленью.Разница по сравнению с прошлым годом огромная.996 млн и 71 млн за 5 месяцев.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:37
zzzzzz написав:
С этими выборами население не сильно спешит расставаться с зеленью.Разница по сравнению с прошлым годом огромная.
996 млн и 71 млн за 5 месяцев.
Я бы не спешил делать такой вывод.
1.2 млрд за месяц - это почти 15 млрд за год. Это больше, чем в прошлом. Понимаю, что распределение по году вряд ли равномерное, но меньше общие обороты вряд ли стали. Логичнее сделать вывод, что у населения появилось больше гривны для покупки валюты. Но и эта версия не самая вероятная.
Вероятнее всего, изменилось соотношение оборотов черного и белого рынков, т.е. изменилась доля учтенных в статистике операций.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 19:43
zzzzzz написав:
С начала года население продало валюты на $71,2 млн больше, чем купило, что на порядок ниже показателя за аналогичный период прошлого года – $966 млн.
В 2018 году население продало валюты на $9,592 млрд, а купило $11,073 млрд.
С этими выборами население не сильно спешит расставаться с зеленью.Разница по сравнению с прошлым годом огромная.996 млн и 71 млн за 5 месяцев.
Якщо перші 5 міс. 2018 продали на 1 млрд. більше ніж купили, то значить за наступні 7 міс. затарились на 2,5 більше ніж продали по умовам задачі.
Можливо валюти купили більше ніж треба в масовому очікуванні серйозного девалу, а з ним напряг.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:21
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Додано: Суб 08 чер, 2019 05:36
zzzzzz написав:
Кор счета 46,3 млрд ( +2 млрд)
НБУ вчера купил 49 млн долл
Если нужны точные цифры, НБУ купил 5.06. 34,1 млн, 6.06. 48,6 млн и ровно 20 - вчера (7.06).
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Додано: Суб 08 чер, 2019 07:43
Сибарит
Общие обороты говорят только о том что банки вернули доверие в вопросах валютообмена. Если не ошибаюсь в 2016 сняли ограничения на покупку и продажи валюты .
А общий объем валютообмена отнюдь не свидетельствует о кол-ве денег у населения.
Есть косвенный признак роста благосостояния - это потребление топлива населением. Там никакого роста нет. Бензиновые двигатели переделывают под газ, но даже суммарно потребление не растет. Можно еще по росту/падению рождаемости смотреть, там тоже все печально.
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