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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 чер, 2019 10:54
Yuri_61 написав:
А ещё у меня есть 100; банкнота, у которой синяя 3Д лента имеет поперечный стык. Зазора нет, но то что это стык разных лент - 100%. Видно, что это в типографии лента одна закончилась, за ней пустили другую ленту. Склейка типографская.
Кто либо такое замечал? Это допускается, кто знает? Что по мне, то стрёмно это.
Как и то, что 2 купюры по 100$ у меня имеют на 0,9 мм ширину меньше, чем по стандарту (66,294 мм). Это заметно становится, сложив две банктноты и выровняв один продольный край . Сложив узкую и обычную банкноту сильно заметно, что та уже. Хотя разница в ширине 0,9 мм.
да вы не валютный барыга. Вы бонист/нумизмат.
все не-такие купюры отложите. потом можно будет коллекционерам толкнуть.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 10:58
Теперь я на 300%, нет! На 10000000% поверил в сезонность курса $ в Украине (чтоб им пусто было!!!), на которую НИЧТО и НИКТО не мжет повлиять. В сентябре продам эдак пару тыщ $ по курсу 28, надеюсь. Или буду ждать декабря. Нужна гривна на покупку классного компа с крутейшим процем и видяхой GTX1070 и моником.
Не знаю смогу ли я обменть по этому курсу 2 тыс.$.
Кому нужны будут $ по такой цене?
Ведь даже 3 классница знает, что летом можнj баксы продать только за 25,5,
это дико меня напрянает
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Yuri_61
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Додано: Суб 08 чер, 2019 11:46
Zebra написав: juristkostya написав: zzzzzz написав:
Есть косвенный признак роста благосостояния - это потребление топлива населением. Там никакого роста нет. Бензиновые двигатели переделывают под газ, но даже суммарно потребление не растет. Можно еще по росту/падению рождаемости смотреть, там тоже все печально.
есть масса возражений по этим критериям. Почему не взять, допустим, количество чартеров в Турцию/Египет?
Турция/Египет стали доступнее по цене.
Не только Турция.
Кипр подешевел, китайский Хайнань вообще идет почти по цене Египта
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:12
Василь-Рівне написав: Zebra написав:
Турция/Египет стали доступнее по цене.
СЬогодні прилетів з Туреччини. Мало того, що путівки подорожчали, то ще й хитрозроблені туроператори виставляють ціни в євро.
Як курортник зі стажем можу впевнено сказати, що в сезон відвідати на двох стандартно Туреччину або Єгипет за $400+ раніше було unreal. Зараз це реальність.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:13
Yuri_61 написав: KIM30 написав: zzzzzz написав:
На миняйле с обеда пошел спрос.... в пятницу перед выходными так бывает...Миняйло уже продает дороже межбанка...
У Львові за минулі вихідні бакс просів на 5-10 коп. В неділю після обіда брав по 26,55
Если не секрет, покупали баксы на ЧР или в валютной кассе банка, если да, то в каком, так как у нас таких курсов низких и близко нету.
Вы тут это пишите, чтоб Вам тут позавидовали, какой Вы удачливый и продуманный?
Повышаете этим себе самооценку?
У нас здесь реально, кто баксы продаёт и у них баксы всегда есть номера серии за номером подряд из пачки синенькими сотками, так это Райфайзенюанк по 26,80.
У остальных , кто ниже, так они с приноса торгуют серыми баксами, но даже таких стрёмных баксов у них никогда нет. ПРиват ещё баксами новыми торгует, но курс высокий, и не всегда там у них баксы есть.
Узкими купюрами торгуют. Пробовали ширину 100 купюр новых сравнивать? Они на 0,9мм (!!!!!!) Уже, чем все баксы нормальной ширины. А ведь есть допустимые отклонения по размерам. Потом попробуй их сбыть.
-на чорному.. в оптом.
-я ж не 26.25 писав, коли був мінімум , а по 26,55. Чим тут хвалитися?
Доречі, зараз теж можна по 26.55 купити і навіть дешевше якщо пошукати.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:20
Василь-Рівне написав: Zebra написав:
Турция/Египет стали доступнее по цене.
СЬогодні прилетів з Туреччини. Мало того, що путівки подорожчали, то ще й хитрозроблені туроператори виставляють ціни в євро. І по темі - долари беруть всякі навіть зношені та пописані і з печатками єдине, що в готелі, перевіряють детектором. Якщо все ОК, то зношені і старі (з малими портретами) приймаються без проблем. Тому сортуйте свою "кубишку" і всі "підвтомлені" долари везіть туди
Питання не в туроператорах, а в турках. З цього року вони залишили суми ті самі, поміняли тільки значок долара на євро. Відповідно коефіцієнт 1.12, а це тих самих 12процентів у гривні.
Тому й Туреччина цього року дорожча, аніж в минулому + курс оператора із зазором на гривню.
Зваживши ціну-якість, полетіли цього року в Шарм.
Долари беруть усякі, терміналів мізер, тільки маркети по картках і готелі, але знову ж таки - credit.
Враховуйте, хто планує.
п.с. дютіки в Шармі - лажа і картка працює від 10 доларів. Бориспіль - у євро і дорого.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:38
в этом году понял и посчитал, что при безвизе летать в Турцию\Египет себя не уважать
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:48
SILVER_UA написав:
в этом году понял и посчитал, что при безвизе летать в Турцию\Египет себя не уважать
так в Турции и Египте - тоже безвиз. и даже в Израиле.
в чем прикол?
Ну вы же не думаете, что в Европе можно точно также загореть и накупаться за те же дегньги?
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Додано: Суб 08 чер, 2019 14:52
Yuri_61 написав:
Теперь я на 300%, нет! На 10000000% поверил в сезонность курса $ в Украине (чтоб им пусто было!!!), на которую НИЧТО и НИКТО не мжет повлиять. В сентябре продам эдак пару тыщ $ по курсу 28, надеюсь. Или буду ждать декабря. Нужна гривна на покупку классного компа с крутейшим процем и видяхой GTX1070 и моником.
Не знаю смогу ли я обменть по этому курсу 2 тыс.$.
Кому нужны будут $ по такой цене?
Ведь даже 3 классница знает, что летом можнj баксы продать только за 25,5,
это дико меня напрянает
Наверное визуализацией займетесь, может там больше повезет, чем на валютных спекуляциях.
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