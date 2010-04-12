KIM30 написав: zzzzzz написав: На миняйле с обеда пошел спрос.... в пятницу перед выходными так бывает...Миняйло уже продает дороже межбанка... На миняйле с обеда пошел спрос.... в пятницу перед выходными так бывает...Миняйло уже продает дороже межбанка...

У Львові за минулі вихідні бакс просів на 5-10 коп. В неділю після обіда брав по 26,55 У Львові за минулі вихідні бакс просів на 5-10 коп. В неділю після обіда брав по 26,55

Если не секрет, покупали баксы на ЧР или в валютной кассе банка, если да, то в каком, так как у нас таких курсов низких и близко нету.Вы тут это пишите, чтоб Вам тут позавидовали, какой Вы удачливый и продуманный?Повышаете этим себе самооценку?У нас здесь реально, кто баксы продаёт и у них баксы всегда есть номера серии за номером подряд из пачки синенькими сотками, так это Райфайзенюанк по 26,80.У остальных , кто ниже, так они с приноса торгуют серыми баксами, но даже таких стрёмных баксов у них никогда нет. ПРиват ещё баксами новыми торгует, но курс высокий, и не всегда там у них баксы есть.Узкими купюрами торгуют. Пробовали ширину 100 купюр новых сравнивать? Они на 0,9мм (!!!!!!) Уже, чем все баксы нормальной ширины. А ведь есть допустимые отклонения по размерам. Потом попробуй их сбыть.