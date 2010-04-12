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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1294129512961297

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 525
1. меньше 27
27%
140
2. 27 - 28.50
44%
232
3. 28.50 - 30
19%
102
4. 30-35
5%
25
5. больше 35
5%
26
Всього голосів : 525
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

dima_beleb написав:
  SILVER_UA написав:в этом году понял и посчитал, что при безвизе летать в Турцию\Египет себя не уважать

так в Турции и Египте - тоже безвиз. и даже в Израиле.
в чем прикол?
Ну вы же не думаете, что в Европе можно точно также загореть и накупаться за те же дегньги?
Можно)
Из опробованного на своей шкуре Гран Канария и Сицилия
Но да, без алл инклюзива и чемодана вещей. Но тут кому что нужно) вино и в супермаркете за 2 евро можно купить
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:в этом году понял и посчитал, что при безвизе летать в Турцию\Египет себя не уважать
А можна приклади ?
Умови:
8 ночей
3-разове харчування (діти)
Враховуємо лежаки (8 євро/день один)
Готель не типу 10м2 на трьох-чотирьох
Тепле море з квітня по жовтень
Вартість з трансферами і перельотом/проживанням/харчуванням
Далі уже тонкощі
п.с. це не критика, а запит на пораду
Дякую
stas_rst
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