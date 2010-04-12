Можно)
Из опробованного на своей шкуре Гран Канария и Сицилия
Но да, без алл инклюзива и чемодана вещей. Но тут кому что нужно) вино и в супермаркете за 2 евро можно купить
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 чер, 2019 15:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можно)
Из опробованного на своей шкуре Гран Канария и Сицилия
Но да, без алл инклюзива и чемодана вещей. Но тут кому что нужно) вино и в супермаркете за 2 евро можно купить
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Додано: Суб 08 чер, 2019 15:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А можна приклади ?
Умови:
8 ночей
3-разове харчування (діти)
Враховуємо лежаки (8 євро/день один)
Готель не типу 10м2 на трьох-чотирьох
Тепле море з квітня по жовтень
Вартість з трансферами і перельотом/проживанням/харчуванням
Далі уже тонкощі
п.с. це не критика, а запит на пораду
Дякую
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